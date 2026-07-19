Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay

19.07.2026 19:29
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Ahbap'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur emniyetteki ifadesinde, üzerine kayıtlı mal varlığının olmadığını söyledi. Uğur, aylık gelirinin 150.000-400.000 TL civarında olduğunu iddia etti

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesinden çarpıcı detaylar yansıdı. 

Emniyetteki sorgusunda mal varlığı ve kazancına dair soruları yanıtlayan Uğur, üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığının bulunmadığını belirtti. YouTube ve medya dünyasının tanınan ismi, aylık gelirine dair soruya ise reklam durumlarına göre değişkenlik göstermekle birlikte aylık 150.000 TL ile 400.000 TL civarında bir kazanca sahip olduğu yönünde beyanda bulundu.

"MAL VARLIĞIM YOK, ŞİRKET OFİSİNİ VE AİLE ARACINI KULANIYORUM"

Üzerine kayıtlı hiçbir menkul veya gayrimenkul bulunmadığını belirten Uğur, günlük hayatında kullandığı varlıkların detaylarını paylaştı. BaBaLa firmasına ait Çekmeköy Ömerli'deki ofisi "home ofis" olarak kullandığını ifade eden Uğur, bindiği aracın ise babası Hasan Atilla Uğur adına kayıtlı bir aile aracı olduğunu ve tüm aile bireyleri gibi kendisinin de bu aracı kullandığını beyan etti.

ŞİRKET ORTAKLIĞI VE BANKA HESAPLARI 

Şu an BaBaLa TV bünyesinde SGK'lı olarak çalıştığını belirten Oğuzhan Uğur, aynı zamanda kanalın yönetimini üstlenen OSİS unvanlı firmada yüzde 25 hisse sahibi olduğunu dile getirdi. 

Aktif olarak İş Bankası ve Garanti Bankası hesaplarını kullandığını söyleyen Uğur, İş Bankası hesabına X (Twitter) platformundan, QNB Finansbank hesabına ise geçmişteki müzik çalışmalarından dolayı telif hakları kuruluşu MSG'den ödemeler geldiğini sözlerine ekledi.

"SUÇ İŞLEMEDİM, ETKİN PİŞMANLIK İSTEMİYORUM"

Emniyet sorgusunda yasal hakları hatırlatılan Oğuzhan Uğur, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp faydalanmak istemediği yönündeki soruya da  yanıt verdi. Herhangi bir suç işlemediğini dile getiren Uğur, "Herhangi bir suç işlediğimi düşünmediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak konu hakkında bildiğim her şeyi samimiyetle anlatacağım" dedi.

KARİYER GEÇMİŞİNİ ANLATTI 

Öz geçmişine dair bilgiler de veren Uğur; Artvin, Nevşehir, Ankara ve Antalya gibi farklı şehirlerde geçen eğitim hayatının ardından Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olduğunu belirtti. Medya sektörüne ilk olarak aile şirketinde fotoğrafçılık yaparak adım attığını söyleyen ünlü yayıncı; karikatür çizerliği, tiyatro ve dizi yazarlığının ardından sinema filmi çektiğini ve son olarak YouTube kanalını kurarak belgesel, müzik klibi ve program yapımcılığına devam ettiğini aktardı.

Oğuzhan Uğur, Türkiye, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Ahbap Oğuzhan Uğur'un 'mal varlığı' sorusuna verdiği yanıt olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Bütün mallar şirketin üzerinde demek ki, neresi olay? :) 1 0 Yanıtla
    akil çelik akil çelik:
    Her ne hikmetse Haluk leventinde üzerine birşey yok ve banka kartı kullanmiyor 0 0
  • zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    genişler bu olsy daha, örümcek ağı gibi sarmış bunlarla kalmaz, medya ve sanatçılardan da gözaltı haberleri gelir takında, rakamlar öyle böyle değil milyon dolarlar dolaşmış, vay arkadaş vay 0 0 Yanıtla
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