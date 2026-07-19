Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler - Son Dakika
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Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler

19.07.2026 19:24
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Rusya’nın Stavropol kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen para ödüllü yarışma infial yarattı. Yaklaşık 52 bin TL değerindeki ödülü kazanmak isteyen katılımcılar, yan yana dizilen klozetlerin içine doldurulan gazlı içecekleri en hızlı şekilde tüketmek için zamanla yarıştı. Bir yarışmacının saniyeler içinde ödülü kazandığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kent sakinleri, insan onurunu ve hijyeni hiçe sayan bu etkinliğe ve yetkililere sert tepki gösterdi.

Rusya’nın Stavropol kentinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde düzenlenen sıra dışı yarışma, ülke genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. 

52 BİN LİRA İÇİN  

Yaklaşık 52 bin TL (950 sterlin) değerindeki para ödülünü kazanmak isteyen yarışmacıların, kamuya açık alanda sergilediği görüntüler hem alışveriş merkezindeki ziyaretçileri şaşkına çevirdi hem de sosyal medyada infial yarattı.

KLOZETE DOLDURULMUŞ İÇECEĞİ İÇTİLER  

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre organizasyon, bir firmanın tanıtım etkinlikleri kapsamında kalabalık bir alışveriş merkezinin ortasında gerçekleştirildi. Yan yana dizilen klozetlerin içerisine doldurulan alkolsüz gazlı içecekleri en hızlı şekilde tüketmek için yarışan katılımcılar, başlama düdüğüyle birlikte klozetlerin başına koştu. Çevredekilerin şaşkın bakışları ve tezahüratları eşliğinde klozetlerin içine eğilerek sıvıyı saniyeler içinde bitiren bir yarışmacı, para ödülünün sahibi oldu.

SOSYAL MEDYA AYAKTA: KENTİN İMAJI KİRLETİLİYOR 

Yarışma anlarına ait video kayıtlarının dijital platformlarda hızla yayılması, halkın ve sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisine yol açtı. Kent sakinleri, sırf para ödülü uğruna insan onurunu ve hijyen kurallarını hiçe sayan bu tarz etkinliklerin Stavropol’ün kültürel yapısına, değerlerine ve şehir imajına ciddi şekilde zarar verdiğini savundu. 

Vatandaşlar, bu tür organizasyonlara izin veren alışveriş merkezi yönetimine ve yetkililere yönelik eleştiri oklarını yönelterek soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Alışveriş, Yarışma, Dünya, Yaşam, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler - Son Dakika
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