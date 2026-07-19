Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler

Rusya’nın Stavropol kentinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde düzenlenen sıra dışı yarışma, ülke genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

52 BİN LİRA İÇİN

Yaklaşık 52 bin TL (950 sterlin) değerindeki para ödülünü kazanmak isteyen yarışmacıların, kamuya açık alanda sergilediği görüntüler hem alışveriş merkezindeki ziyaretçileri şaşkına çevirdi hem de sosyal medyada infial yarattı.

KLOZETE DOLDURULMUŞ İÇECEĞİ İÇTİLER

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre organizasyon, bir firmanın tanıtım etkinlikleri kapsamında kalabalık bir alışveriş merkezinin ortasında gerçekleştirildi. Yan yana dizilen klozetlerin içerisine doldurulan alkolsüz gazlı içecekleri en hızlı şekilde tüketmek için yarışan katılımcılar, başlama düdüğüyle birlikte klozetlerin başına koştu. Çevredekilerin şaşkın bakışları ve tezahüratları eşliğinde klozetlerin içine eğilerek sıvıyı saniyeler içinde bitiren bir yarışmacı, para ödülünün sahibi oldu.

SOSYAL MEDYA AYAKTA: KENTİN İMAJI KİRLETİLİYOR

Yarışma anlarına ait video kayıtlarının dijital platformlarda hızla yayılması, halkın ve sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisine yol açtı. Kent sakinleri, sırf para ödülü uğruna insan onurunu ve hijyen kurallarını hiçe sayan bu tarz etkinliklerin Stavropol’ün kültürel yapısına, değerlerine ve şehir imajına ciddi şekilde zarar verdiğini savundu.

Vatandaşlar, bu tür organizasyonlara izin veren alışveriş merkezi yönetimine ve yetkililere yönelik eleştiri oklarını yönelterek soruşturma açılması çağrısında bulundu.