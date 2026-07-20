Adli Tatil Başladı - Son Dakika
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Adli Tatil Başladı

20.07.2026 10:13
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Yargı mensuplarının adli tatili başladı, nöbetçi mahkemeler acil işler için görev yapacak.

(ANKARA) – Yargı mensuplarının toplu izin dönemi olarak uygulanan adli tatil bugün başladı. Adli tatil boyunca mahkemelerde nöbetçi heyetler görev yapacak, tutuklu sanıkların dosyaları ile gecikmesinde sakınca bulunan acil işler görülmeye devam edecek. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil uygulaması dışında çalışmalarını sürdürecek. Yeni adli yıl 1 Eyül Salı günü başlayacak.

Yargıda adli tatil bugün itibarıyla başladı. Adli tatil boyunca mahkemelerde olağan duruşmalara büyük ölçüde ara verilirken, yargı hizmetlerinin aksamaması amacıyla nöbetçi mahkemeler görev yapmayı sürdürecek.

Adli tatil süresince tutuklu sanıklarla ilgili işlemler, tutukluluğun incelenmesi, gecikmesinde sakınca bulunan başvurular ve kanunlarda acil olduğu belirtilen yargı işleri nöbetçi mahkemeler tarafından karara bağlanacak. Diğer dava ve yargılamalar ise yeni adli yılın başlamasıyla birlikte kaldığı yerden devam edecek.

DANIŞTAY'DA DA NÖBETÇİ HEYET GÖREVLİ OLACAK

Danıştay'da da adli tatil boyunca nöbetçi heyet görevli olacak. Nöbetçi heyet, davaların esası hakkında karar veremeyecek ancak yürütmenin durdurulması talepleri ile aciliyet taşıyan başvuruları değerlendirebilecek.

YARGITAY'DA BİRİ HUKUK BİRİ CEZA OLMAK ÜZERE İKİ NÖBETÇİ DAİRE GÖREVLİ

Yargıtay'da ise adli tatil süresince biri hukuk, diğeri ceza alanında olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi tutuklu sanıklara ilişkin dosyaları incelerken, hukuk dairesi ise acil nitelik taşıyan hukuki işlemleri değerlendirecek.

AYM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Anayasa Mahkemesi(AYM), adli tatil uygulaması kapsamı dışında yer aldığı için çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.

Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek, yeni adli yıl 1 Eyül Salı günü başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adli Tatil Başladı - Son Dakika

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