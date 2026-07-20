Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede? - Son Dakika
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Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

20.07.2026 12:15
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Malatya Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali'nde sahne alan Elif Buse Doğan, meydanda beklediği kalabalığı göremeyince şaşkınlığını gizleyemedi. Genç sanatçının boş kalan alanı görerek "Malatyalılar nerede? Başka bir konser mi var?" sorusuna ön sıralardan "Kayısı toplamaya gittiler" yanıtı geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali'nin açılış gününde sahne alan ünlü sanatçı Elif Buse Doğan, meydanda beklediği kalabalığı bulamayınca şaşkınlığını gizleyemedi. Genç şarkıcı ile alandaki az sayıda dinleyici arasında geçen "kayısı toplama" diyaloğu ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan videosu oldu.

Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

GÜNDÜZ KORTEJ YOĞUN, GECE MEYDAN BOŞ

Gündüz saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve protokolün katılımıyla gerçekleşen festival korteji Malatyalılardan büyük ilgi görmüş, caddeler dolup taşmıştı. Ancak akşam saatlerinde Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı’nda gerçekleşen Elif Buse Doğan konserinde beklenen kalabalık bir türlü oluşmadı. Meydandaki boşlukları gören ve şaşkınlık yaşayan ünlü sanatçı, bir ara türkü söylemeyi keserek mikrofondan alandakilere seslendi. 

Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

SAHNEDE GÜLDÜREN "KAYISI" DİYALOĞU

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, alanı doldurmayan kalabalığa sitem ederek komşularını çağırmalarını istedi. O anlarda sahne önündeki seyircilerle Elif Buse Doğan arasında hem güldüren hem de düşündüren şu diyalog yaşandı:

  • Elif Buse Doğan: Malatyalılar nerede, çok merak ediyorum. Başka bir konser mi var? Oraya mı gittiler?
  • Seyirciler: Kayısı toplamaya gittiler!
  • Elif Buse Doğan: Herkes mi orada? Keşke biz de yardıma gitseydik de işi bitirselerdi, akşama konsere gelselerdi.
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaklaşık iki saat boyunca sevilen türkülerini seslendiren sanatçının sahnede yaşadığı bu anlar kısa sürede internete düştü. Sosyal medya kullanıcıları, "Malatya'da temmuz ayı kayısı hasat zamanıdır, can derdinde olan halkı konserde bulamazsınız" ve "Sanatçı samimi bir sitemde bulunmuş ama Malatya'nın gerçeği şu an tarlada" yorumlarıyla diyaloğa büyük ilgi gösterdi.

Elif Buse Doğan, Malatya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • S Yıl S Yıl:
    kaliteli bir sanatçı gelseydi meydan dolardi, ferdi baba, orhan baba, zeki muren, coşkun sabah, muazzez ersoy ve abacı gibi gib 5 5 Yanıtla
    Celal Esen Celal Esen:
    Keşke önce bir dinleseydin. 0 0
    Murat Aslan Murat Aslan:
    Bekar san iyi ama evlenirsen lütfen çocuk yapma 0 0
  • aykut koçak aykut koçak:
    elini sallasan sanatçıya çarpıyo memlekette millette bıktı 5 2 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bu demek oluyor ki sanatcılığı bırak başka iş ara 2 2 Yanıtla
  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    Abi bence bu gelenlerde fazla degilmi bunlar sanatçımı bunlar kim ki 0 0 Yanıtla
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