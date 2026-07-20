Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali'nin açılış gününde sahne alan ünlü sanatçı Elif Buse Doğan, meydanda beklediği kalabalığı bulamayınca şaşkınlığını gizleyemedi. Genç şarkıcı ile alandaki az sayıda dinleyici arasında geçen "kayısı toplama" diyaloğu ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan videosu oldu.

GÜNDÜZ KORTEJ YOĞUN, GECE MEYDAN BOŞ

Gündüz saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve protokolün katılımıyla gerçekleşen festival korteji Malatyalılardan büyük ilgi görmüş, caddeler dolup taşmıştı. Ancak akşam saatlerinde Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı’nda gerçekleşen Elif Buse Doğan konserinde beklenen kalabalık bir türlü oluşmadı. Meydandaki boşlukları gören ve şaşkınlık yaşayan ünlü sanatçı, bir ara türkü söylemeyi keserek mikrofondan alandakilere seslendi.

SAHNEDE GÜLDÜREN "KAYISI" DİYALOĞU

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, alanı doldurmayan kalabalığa sitem ederek komşularını çağırmalarını istedi. O anlarda sahne önündeki seyircilerle Elif Buse Doğan arasında hem güldüren hem de düşündüren şu diyalog yaşandı:

Elif Buse Doğan: Malatyalılar nerede, çok merak ediyorum. Başka bir konser mi var? Oraya mı gittiler?

Seyirciler: Kayısı toplamaya gittiler!

Elif Buse Doğan: Herkes mi orada? Keşke biz de yardıma gitseydik de işi bitirselerdi, akşama konsere gelselerdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaklaşık iki saat boyunca sevilen türkülerini seslendiren sanatçının sahnede yaşadığı bu anlar kısa sürede internete düştü. Sosyal medya kullanıcıları, "Malatya'da temmuz ayı kayısı hasat zamanıdır, can derdinde olan halkı konserde bulamazsınız" ve "Sanatçı samimi bir sitemde bulunmuş ama Malatya'nın gerçeği şu an tarlada" yorumlarıyla diyaloğa büyük ilgi gösterdi.