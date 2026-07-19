Kılıç balığını kuyruğundan çekti, ceza yedi - Son Dakika
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Kılıç balığını kuyruğundan çekti, ceza yedi

19.07.2026 14:35  Güncelleme: 14:36
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Marmaris'te bir kişi, denizde yüzen kılıç balığını kuyruğundan tutarak karaya çıkardı ve o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Kimliği belirlenen kişiye, amatör avcılık kurallarını ihlal ettiği için idari para cezası uygulandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir kişi, denizde yüzen kılıç balığını kuyruğundan çekerek karaya çıkarttı. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzme şamandıralarının bulunduğu bölgede bir kişi, denizde yüzen kılıç balığını fark edip, kuyruğundan tutarak sahile çıkarttı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen ekipler, kılıç balığını kuyruğundan çekerek karaya çıkaran kişiyi kısa sürede tespit etti. Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi hakkında, Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 6/2 Numaralı Tebliğ hükümleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Marmaris, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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