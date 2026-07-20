Beşiktaş\'ın Midtjylland\'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu\'ndaki rakibi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de sahasında Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmanın rövanşını ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ TROMSO YA DA HRADEC KRALOVE

Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi olacak. Beşiktaş, Midtjylland'a elenirse Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Bohemians-Ballkani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 20 Ağustos, rövanş maçları ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Siyah-beyazlılar ilk maçını deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak.