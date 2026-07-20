Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar - Son Dakika
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Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar

20.07.2026 14:56
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İstanbul Tuzla'da bir sitenin eski yöneticilerinin, sakinlerden topladıkları yaklaşık 22,5 milyon lirayı kendi hesaplarına geçirerek yasa dışı bahiste harcadıkları öne sürüldü. Elektrik ve doğalgazı kaçak bağlanan ve çalışanlarının maaşları ile SGK primleri ödenmeyen site iflasın eşiğine gelirken; milyonluk vurgun, icra borçları ve silahlı tehdit iddialarıyla karşı karşıya kalan kat malikleri yetkililere çağrıda bulundu.

İstanbul Tuzla'da bulunan 268 dairelik Fiyaka 3 sitesi usulsüzlük, tehdit ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Site sakinlerinin anlatımlarına göre 2023 yılında site yönetimi baskı, tehdit ve şantajla Nihat Ö. ve Suat Y. isimli iki ortak tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 3 yıl boyunca site sakinlerinden toplanan aidatlarla hiçbir bakım, onarım veya resmi ödeme yapılmadı. 

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZI KAÇAK BAĞLAMIŞLAR

Yapılan incelemelerde sitenin ortak alanlarındaki doğalgaz ve elektriğin kaçak bağlandığı, site çalışanlarının maaşlarının ödenmediği ve SGK'ya 4,5 milyon liraya yakın borç biriktiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan skandalda öne sürülen en çarpıcı iddia ise toplanan paraların akıbeti oldu. 

Nihat Ö.'nün, kat maliklerinden toplanan yaklaşık 22,5 milyon lirayı kendi şahsi hesaplarına aktardığı ve bu paraları yasa dışı bahis sitelerinde harcadığı öne sürüldü. Yeni yönetimin hesapları incelemesiyle fark edilen ve siteyi iflasın eşiğine getiren devasa borç yükü nedeniyle icra şoku yaşayan kat malikleri ve yeni yönetim, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar

"İFLAS ETMİŞ DURUMDAYIZ"

Sitenin yeni yönetiminden Volkan Karakaya, süreci ve tespit ettikleri usulsüzlükleri şu sözlerle aktardı:

"2023 yılında malum bir genel kurul kararı alınmıştı. Baskıyla, şantajla, tehditle, usulsüz bir şekilde yönetime geldiler. 2026'ya geldiğimiz zaman toplamda 32 milyona yakın bir ödeme alındı. Ancak ödemelerin karşılığı sitede yoktu. Biz yönetime geldikten sonra hesapları incelediğimiz zaman toplamda 22,5 milyona yakın eski başkanın hesabına para aktarıldığını gördük. Tabii başkanın hesabından başka yerlere aktarıldığını da tespit ettik. Bunlarla ilgili savcılık kanalında başvurularımızı yaptık. Yönetime geldikten sonra sitenin piyasaya olan borçların toplamıyla birlikte 11,5 milyon TL'ye yakın bir borcunun olduğunu biliyoruz. Bizim göreve geldiğimiz 2 hafta süre içinde siteye aralıklarla icradan geldiler. Doğalgazlarımız kaçak bağlanmış, elektrikler kaçak bağlanmış. Sitemizde inanılmaz bir sıkıntı var, açıkçası şu an iflas etmiş durumdayız. Büyük bir mağduriyet var, bu borcun içinden nasıl çıkacağımızı da bilmiyoruz. Bağımsız bölümlerden oluşan toplamda 268 dairelik bir siteyiz. Nihat Ö. ve Suat Y. sitemizi yaklaşık 2 buçuk yıldır mağdur etmiş durumda. Devlet kurumlarından bu konuda destek bekliyoruz."

Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar

ESKİ YÖNETİM, YENİ YÖNETİMİ VURMAK İÇİN TETİKÇİ TUTMUŞ

Eski yönetimin baskı ve tehditlerine maruz kaldıklarını belirten site sakini Lale Mercan ise yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Çok ciddi mağduriyetlerimiz var, tehdit ediliyoruz. Eski yönetim tarafından eşimi vurmak için para gönderilmiş. Bu insanlar tarafından tehdit ediliyoruz ve kızım üniversite sınavına girerken çok ciddi tehditler aldığımız için sınav sonrası kızımı şehir dışına göndermek zorunda kaldım. Biz hep birlikte toplanıp bir grup oluşturduk ve burada yapılan evraklar elimize geçti. Evraklar elimize geçtikten sonra ben imza toplamaya başladım, bizim için imza çok önemli. Çoğunluğu oluşturup insanları ve eski yönetimi toplantıya davet ettik. Ama 'Bunlar yapılmasın' diye tehditler aldık. Polis çağrıldı ilk toplantı günü; insanlar tehdit edildi 'Burada toplanıp sizi vuracaklar' diye. Biz yılmadan bunu başardık, eski yönetim gitti ama mağduriyetimiz çok fazla. Kat maliklerimiz sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Burada bütün devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz, çok mağduruz. Özellikle Valiliğimizin bu konularda çok titiz çalıştıklarını biliyoruz, böyle örgütlerin insanları mağdur etmemesini talep ediyoruz."

Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar

EVLERİNİ KURŞUNLADILAR

Sitede güvenlik sorunları ve usulsüz para toplamalar yaşandığını belirten Nurettin Körpe, şunları söyledi:

"Bizim daha önceden cam arkasında kurşunlanma olayı oldu iki sefer. Biz söylediğimizde 'Onları polisler yaptı' dediler, sürekli yalanlar söylediler. Biz çok mağdur olduk bu konuda. Sorduğumuzda da 'Siteye dışarıdan gelenler yaptı, korumak için yaptılar' gibi yalanlar söylediler. Biz sonradan duyduk ki olay başkaymış, yapacak da bir şey yok. Bizi her konuda yalanla, tehditlerle bastırmaya çalıştılar. Bir de sürekli para topluyorlardı. Bir icraat ya da bir gelişme görmedik açıkçası. Ben şahsa aidattan hariç 70-80 bin liraya yakın para harcadım. O yüzden bu yönetimin gitmesi bizim için daha iyi oldu. Yakalanması için de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Cezaları neyse çeksinler, biz bu konuda mağduruz. Başkalarını da mağdur etmesinler."

Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar

BELGELER, USULSÜZLÜĞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Eski yönetimin harcamalarına dair resmi belgeleri gösteren Volkan Karakaya, detayları şu şekilde sıraladı:

"Elektriklerin tamamı ortak alanların elektriği ve bizim sitenin aydınlatmaları, bunların tamamı şu an kaçak bağlanmış. Apartman dairelerinin ortak alanların elektrikleri hep kaçak. Burada 2023'te bir silahlı çatışma oldu, o dönemde buralarda yasaklı madde aranması yapıldı. Ondan sonra buraları da kilitlediler. Çünkü eski başkan Nihat Ö.'nün evi de tam yukarıda. Oradan buralara malzemeler atılması üzerine polis arkadaşlar burada aramalar yaptı. Nihat Ö.'nün 4 farklı banka hesabına sitenin yönetim hesabından toplamda 22 milyon 595 bin lira para gönderilmiş. Burada açıklamalarıyla birlikte yazıyor. Yoğun şekilde 'huzur hakkı' olarak gönderilmiş ödemeler var. Daha sonra da fatura ödemesi' gibi, elektrik ödemesi gibi açıklamalarla ödemeler yapılmış ama bu ödemelerin tamamı yine şahsi hesabından yapılmış. Taksi ödemelerine bile 49 bin lira para verilmiş. SGK'ya da toplamda 4,5 milyona yakın borcumuz var. Yani 2 buçuk 3 yıl içinde hiç SGK ödemesi yapılmamış; çalışanların primleri ödenmemiş. 2023 yılında bir önceki yönetim vergi borçlarını yapılandırmış. Vergi borcunun toplamı 31 bin 710 liraymış. Bu 2 buçuk yıl içinde toplam vergi borcu 830 bin liraya kadar çıkmış ve bunlar da ödenmemiş."

Sosyal Güvenlik Kurumu, Dolandırıcılık, İstanbul, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar - Son Dakika

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