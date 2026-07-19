Büyük Menderes'te kaybolan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Büyük Menderes'te kaybolan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

19.07.2026 16:27  Güncelleme: 16:29
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren iki çocuk akıntıya kapıldı. 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşılırken, diğer çocuk için arama çalışmaları sürüyor. Aydın Valisi olay yerinde incelemelerde bulundu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek amacıyla Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan çocuklardan 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşılırkeni bölgeye giden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, çalışmaların yoğun şekilede sürdüğünü ifade ederek "Dünden beri çok yoğun bir gayret var. En kısa zamanda diğer kaybımıza da ulaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

Olay, İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla nehre girdi. Bu sırada akıntıya kapıldıkları iddia edilen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, UMKE ve Jandarma Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, nehirde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çalışmaların yaklaşık 21. saatinde çocuklardan Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Diğer çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Dünden beri çok yoğun bir gayret var"

Bölgeye gelerek 32 dalgıç, 6 bot ve 90 personelin katılımıyla sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Valisi Dr. Osman Varol da; "Çok üzücü bir olay yaşadık. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyorlar. Kayıplarımızdan bir tanesini kısa bir süre önce arkadaşlarımız ulaşıp buldular. Arama çalışmaları halen devam ediyor. Şu an hem ilimizden hem komşu illerimizden çok önemli sayıda çalışma arkadaşımız sahada çalışmalarını devam ettiriyor. Bunlar çok iyi yetişmiş arkadaşlarımız. Bir taraftan AFAD, jandarma teşkilatımız, emniyet teşkilatımız, sahil güvenlik teşkilatımız. Yine İzmir'den gelen su altı ekiplerimiz, ilimizdeki bu konuda uzman ekiplerimiz. Hem jandarmamızın hem sahil güvenliğimizin birtakım teknik ekipmanları da var. Özellikle bu tip durumlarda kurbanlara ulaşılabilecek. Onlarla beraber sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Dünden beri çok yoğun bir gayret var. Şu an 50'ye yakın doğrudan uzman, iyi yetişmiş personelimiz tabi buna itfaiyemizi de dahil edelim büyükşehirimizin sahada çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda diğer kaybımıza da ulaşmayı arzu ediyoruz. Bu arada da tabii ailelerimizin acısını paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Onlara da destek olmak için tüm kurum kuruluşlarımız, sağlık teşkilatımız, aile ve sosyal hizmetler teşkilatımız da gereken tüm çalışmaları yerine getirecek. Geçmiş olsun diyelim memleketimiz adına, ilimiz, ilçemiz adına, beldemiz adına" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Büyük Menderes'te kaybolan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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