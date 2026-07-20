Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika
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Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi

20.07.2026 17:30
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Galatasaray ve Beşiktaş spor kulüplerinin eski yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınarak adliyeye getirilen 17 şüpheliden aralarında eski Galatasaray yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 2'si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Bahis Şikesi" operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10’u adli kontrol, 5’i ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 kişinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

AKIL ALMAZ TESPİTLER DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a Muhalefet' (Bahis şikesi) suçuna ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tespitler yapıldı. 

Bu kapsamda hakemler, aralarında Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev spor kulüplerinde görev yapan yöneticiler ve futbolculara ilişkin 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri analiz edildi. TFF'ye bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. 

19 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelenmesi sonucunda farklı kulüplerde görev yapan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19 şüpheliye yönelik Cuma günü saat 06.00 itibarıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında  Adana Demirspor A.Ş.'den Ali Sancak, Adanaspor A.Ş.'den Savaş Tatil, Altay Spor Kulübü'nden Hasan Turan Güven, Altınordu Futbol Kulübü'nden Barış Orhunbilge, Balıkesirspor Kulübü'nden Kemal Aydın ve Bandırmaspor Kulübü'nden Ünsal Yamaner, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik, Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.'den Hüseyin Gözütok, Boluspor Kulübü'nden Murat Şabablı, Ali Şen, Halil İbrahim Yavaş ve Ali Gürsoy, Erzurumspor Futbol Kulübü'nden Avni Akdemir, Galatasaray A.Ş.'den Maruf Güneş, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Özgür Durşen ve Sezgin Özkan ile Karaman Futbol Kulübü'nden Ömer Çetin gözaltına alınmıştı.

5 KİŞİYE TUTUKLAMA, 4 KİŞİYE EV HAPSİ TALEBİ

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen isimlerin savcılık işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ünsal Yamaner, Savaş Tatil ve Özgür Durşen tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Savcılık; Halil İbrahim Yavaş, Hüseyin Gözütok, Avni Akdemir ve Maruf Güneş hakkında ev hapsi adli kontrolünün uygulanmasını talep etti.

Ahmet Akçelik, Ali Gürsoy, Sezgin Özkan, Kemal Aydın, Ömer Çetin ile Barış Orhun Bilge hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza adli kontrolünün uygulanması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Demirspor, Galatasaray, Tutuklama, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Galatasaray Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 8090607c 8090607c:
    Yargıdaki aslanlar varya bişey çıkmaz bunlara adelet mi sanki 0 0 Yanıtla
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