Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı - Son Dakika
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Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
20.07.2026 16:06
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AHBAP Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent hakkında kan donduran dolandırıcılık ve tehdit iddiaları ortaya atıldı. Cüneyt Özdemir’in YouTube programına katılan aile, Levent’e 5 milyon dolar verdiklerini, karşılığında sahte çekler aldıklarını ve paralarını geri istemeye gittiklerinde Haluk Levent'in adamları tarafından başlarına silah dayanarak zorla feragatname imzalattırıldığını öne sürdü.

AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent hakkında kan donduran iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk olan Ankaralı iş insanı bir aile, 1999 depremi sonrası zor durumda olduğunu söyleyen Levent’e 5 milyon dolar verdiklerini, karşılığında sahte çekler aldıklarını ve borçlarını geri istemek için gittiklerinde dağ evine kaçırılarak başlarına silah dayatıldığını öne sürdü. Eskiden 25 dairesi olduğunu belirten Şaziye Kutlu, "Şu an kapıcının yanındaki dairede kalıyorum. Hayatımızı bitirdi" dedi.

AHBAP OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde AHBAP Derneği üyesi ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında dernek kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın ikinci dalgasında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu birçok isim gözaltına alınırken, olayla ilgili en çarpıcı iddia Cüneyt Özdemir'in yayınında dile getirildi.

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

"5 MİLYON DOLAR VERDİK, KARŞILIKSIZ ÇEKLER ÇIKTI"

1999 depremi sonrasında bir referans aracılığıyla Haluk Levent’in maddi darboğazda olduğunu öğrenen Enver ve Şaziye Kutlu çifti, ünlü şarkıcıya yardım etmek amacıyla 5 milyon dolar nakit para verdiklerini söyledi. Ancak bu süreçten sonra hayatlarının kabusa döndüğünü belirten aile, Haluk Levent’in kendilerine verdiği çeklerin tamamının karşılıksız çıktığını ifade etti. Hukuki mücadele başlatmak istediklerinde ise Levent'in borçlarına karşılık çeşitli ev ve tapuları kendilerine devrettiğini, ancak tuhaf bir çarkın içine çekildiklerini aktardılar.

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

İZMİR'DE DAĞ EVİNDE SİLAHLI TEHDİT

Uğradıkları zararı telafi etmek isterken mafyatik yöntemlerle karşı karşıya kaldıklarını öne süren aile üyelerinin yaşadıkları programda şöyle anlatıldı: "Aile bireylerini alıp İzmir'de tuhaf, ıssız bir yere götürüyorlar. Başlarına silah dayatılıyor. Ailenin ifadesine göre bu tamamen Haluk Levent'in etrafındaki kişilerin organizasyonu çerçevesinde gerçekleşiyor ve zorla feragatname imzalattırılıyor. Yani 'aldığın bu tutarlardan, alacaklarından vazgeç' deniyor. Daha sonra 'Paramızı geri verin, artık dayanamıyoruz' diyerek bir kez daha gittiklerinde, bu kez Ankara'da tuhaf bir sokağa götürülüyorlar. Yine aynı senaryo uygulanıyor; başlarına silah dayanarak tüm haklarından vazgeçtiklerine dair belgeler imzalattırılıyor."

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

"ŞU AN APARTMAN GÖREVLİSİNİN YANINDA YAŞIYORUM"

Ankara'nın en zengin ailelerinden biri kabilecesine sahipken tüm mal varlıklarını kaybettiklerini belirten Şaziye Kutlu, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı: "Benim 25 tane dairem vardı. Şu an bir apartman görevlisinin yanındaki dairede yaşamak zorundayım. Haluk Levent bizim hayatımızı tamamen bitirdi."

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

"TEFECİ DEĞİLİZ, BELGELERİ EMNİYETE TESLİM ETTİK"

Kendilerinin asla tefeci olarak yansıtılmak istemediklerini, sadece kaptırdıkları mallarını ve paralarını geri almak için uğraştıklarını belirten Kutlu ailesi, "Biz kesinlikle tefeci değiliz, tehdit yoluyla dairelerimiz elimizden alındı. O daireleri geri almak için uğraştıkça daha çok paramızdan, daha çok dairemizden olduk. Haluk Levent 1999 yılından beri tescilli bir dolandırıcıdır" diyerek tepki gösterdi. Aile, ellerindeki tüm sahte çek fotoğraflarını, tapu kayıtlarını ve silahlı tehdit sonrası imzalatılan zoraki feragatname belgelerini emniyete teslim ettiklerini açıkladı. Sosyal medyada infial yaratan iddiaların ardından, emniyetin çok yönlü yürüttüğü soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.

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Son Dakika Güncel Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sevdam340490 Sevdam340490:
    Haluk leventi günahım kadar sevmem ama bu yalan bence hangi çağda yaşıyoruz ordan çıktığında emniyette haber verseydin enazında başka ları kurtulurdu 3 0 Yanıtla
    ART BROADWAY ART BROADWAY:
    Haluk Levent için bir kapmanya başlat madem inanmıyorsun. 1 1
  • ahmet3353 ahmet3353:
    ula Haluk sen neymişsin 3 0 Yanıtla
  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Bu tipler hep var varda olacaktır 2 0 Yanıtla
  • stanciu george stanciu george:
    hadi ordan haluk u sevmem ama kım kıme 5 mıl dolar yardım eder hadı ettın ama bu 50 bın 100 bın dolar olur 5 mılyon dolar yardım mı olur sallamayın 2 0 Yanıtla
  • SELO SELO:
    OLSUN NE OLACAK Kİ İZMİRİN DAĞLARI YETERKİ ÇİÇEK AÇSIN 0 0 Yanıtla
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