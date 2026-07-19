Sadece 200 bin Euro\'ya transfer edilmişti! Samsunspor\'dan satış rekoru

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kulüp tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışına imza atarak tarihi bir başarı elde etti.

VAN DRONGELEN'İN YENİ TAKIMI PANATHINAIKOS

Kırmızı-beyazlı ekip, başarılı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'a transfer olduğunu resmen duyurdu.

TARİHE GEÇEN SATIŞ

2023-2024 sezonunda Union Berlin'den 200 bin Euro bedelle Samsunspor'a transfer olan ick van Drongelen'in 6.5 milyon Euro karşılığında Panathinaikos'a imza attı. Kırmızı-beyazlılar böylece tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirmeyi başardı.

İşte Samsunspor'dan yapılan açıklama:

"2023-2026 yılları arasında takımımızın formasını giyen Rick van Drongelen, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos FC'ye transfer olmuştur.

Üç sezon boyunca Atatürklü Arma'yı taşıyan Rick van Drongelen, sahadaki mücadelesi, profesyonel yaklaşımı ve takımımıza sağladığı katkıyla önemli bir sorumluluk üstlendi.

Kırmızı-beyazlı ekibimizde görev yaptığı süre boyunca takımımızın başarısı için emek veren Rick van Drongelen'e katkıları için teşekkür ediyor, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos FC'de ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."