Oğuzhan Uğur: Ahbap'a para transferi yok, yanlış anlaşılma var

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Uğur ifadesinde, "Verdiğimiz röportajların bazılarında 'para topluyoruz' ifadesi yanlış anlaşılmıştır. Hesaplarımıza inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır. Biz herhangi bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Böyle bir faaliyet yapamayacağımızın da farkındayız. Ahbap'a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir. Ahbap Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Ancak sadece diğer kurum ve dernekler gibi IBAN'larını ve telefonlarını paylaştım. Ahbap Derneği'ne para yatırılmasına ilişkin açıklamalarımın yanlış anlaşıldığını dile getirdim" dedi.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde aylık gelirinin 150 bin ile 400 bin lira arasında olduğunu beyan eden Oğuzhan Uğur, bir suç işlemediği için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi. Kendisine soruşturmadaki şüphelilerin fotoğrafı gösterilerek hangisini tanıdığı sorulan Uğur, "Sadece Haluk Levent isimli şahsı tanırım. Diğer şahısları tanımam. Haluk Levent isimli şahıs ile medyadan tanışmaktayım. İlk defa 2018 yılında programıma konuk ettiğimde tanışmıştım. Sonrasında 2022 yılında başka bir programıma konuk geldi. Sonrasında 7 Şubat günü Hatay'da bir araya geldim. Sonrasında bir daha yan yana gelmedim. Aramızda herhangi bir ilişki yoktur. Sorulan diğer şahısları ise tanımam ve aramızda herhangi bir ilişki yoktur" dedi.

"Röportajların bazılarında 'para topluyoruz' ifadesi yanlış anlaşılmıştır"

"Ülkemizde meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinde Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile deprem bölgesinde sosyal medya üzerinden Ahbap Derneği'nin faaliyetleri hakkında paylaşımlar yaptığınız. Bu paylaşımlarda Ahbap Derneği'nin yürüttüğü faaliyetlerde rol aldığınız, toplanan bağışların dernek hesaplarına aktarıldığına yönelik bilgilendirmelerde bulunduğunuz anlaşılmıştır. Bu meyanda sosyal medya üzerinden bu paylaşımları yapmanızdaki amaç neydi? Bu paylaşımları yapmak için herhangi bir kişiden talimat aldınız mı? Detaylı olarak açıklayınız" sorusu üzerine Uğur, "Hiç kimseden herhangi bir talimat almadım. Zaten bu destek paylaşımları Ahbap Derneği'ne özel de değildi. Aynı anda AFAD'a ve KIZILAY'a da destek paylaşımlarımız oldu. Deprem günü İstanbul'da iletişimimizin güçlü olması nedeniyle elimizden gelen yardımı yapmak için canla başla uğraşırken, Haluk Levent'ten 6 Şubat 2023 akşamı telefon aldım. Bana 'O faaliyetler İstanbul'da yapılmaz. Gel Hatay'a, sıfır noktasında gör olayı' dedi" ifadelerini kullandı.

Uğur ifadesinde, "Ben de kendisine bizim de gitmek için çok istekli olduğumuzu ancak herhangi bir taşıt, vasıta bulamadığımızı, şahsi araçlarımızla gelmek istersek de kalabalık edip fazlalık olacağımızdan korktuğumuzu açıkladım. Kendisi de bana iletişim gücümün burada daha çok işe yarayacağını söyleyip, ertesi sabah bir ambulans uçağının Adana'ya uçacağını söyledi. Yer ve saat bilgilerini verdi. 'Atlayın o uçağa gelin' dedi. Biz de mantıklı bulduk ve hemen ertesi sabah uçakla Adana'ya uçtuk. Adana'da bizi Haluk Levent'in gönderdiği bir araç karşıladı. Bizi Hatay İl Jandarma binasına götürdü. İl Jandarma binasının avlusunda AFAD'ın afet yönetim tırının önünde beni Haluk Levent karşıladı. Hızlıca durum hakkında bilgi verdi, Ahbap Derneği olarak yaptıklarını anlattı. Sonrasında bakanlarımız tıra geldiler. Ben de kendilerini yalnız bıraktım. Gidiş amacımıza uygun şekilde çevredeki yardım ekipleriyle röportajlar yaptım. Yetkililerle toplantısını bitiren Haluk Levent yanıma geldi. Ben de ona burada telefonun ve internetin çekmediğini ve ayak altında dolaşmak istemediğimiz için ekip olarak İstanbul'a dönmemiz gerektiğini anlattım. Zira internet ve telefon olmadan herhangi bir fayda sağlayabileceğimizi düşünmüyordum. Bir gün sonra uçak bulabildiğim için İstanbul'a döndük. Yardım yayınları yapmaya başladık. Bu yayın videolarının alt bantlarına AFAD'ın ve Ahbap Derneği'nin teyitlenmiş IBAN numaralarını yazmaya başladık. Tabii bu esnada birçok gazeteci bizden bilgi almak için röportaj istiyordu. Bu koşturma esnasında verdiğimiz röportajların bazılarında 'para topluyoruz' ifadesi yanlış anlaşılmıştır. Hesaplarımıza inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır. Biz herhangi bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Böyle bir faaliyet yapamayacağımızın da farkındayız. ya da Ahbap'a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir. İnternet dilinde bir yardım yayını yaptığınızda örneğin SMA'lı çocuklar için valilik onaylı IBAN verseniz bile takipçilerinize bunu şu şu isim için para topluyoruz denir. Bu sebeple beyan olarak kabul görmeyeceğini düşündüğümüz için hızlıca toplamak ifadesini kullanmışız ya da aktarıyoruz ifadesini kullanmışız. Ancak bu yardımı bizim topladığımız anlamına gelmez. Bize, 'Ahbap'a ya da AFAD'a para göndermek istiyoruz' diyen insanlara onların telefonunu ya da IBAN'ını verdiğimiz anlamına gelir. Aktardığımız şey para değil, bilgidir. Zaten en ufak bir araştırmada bile görülecektir. Ahbap Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Ancak sadece diğer kurum ve dernekler gibi IBAN'larını ve telefonlarını paylaştım" dedi.

"Neden bu soruşturmaya dahil edildiğimi dahi anlamış değilim"

Oğuzhan Uğur, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Tarafıma sorulan soruları samimiyetle cevapladım. Herhangi bir şekilde örgüte dahil olmadım. Herhangi bir örgütün varlığından dahi haberdar değilim. Ben bu güne kadar herhangi bir suç işlemedim. Tarafıma isnat edilen Ahbap Derneği'ne para yatırılmasına ilişkin açıklamalarımın yanlış anlaşıldığını dile getirdim. Bununla birlikte ben özel olarak Ahbap Derneği'ne bağış yatırılmasını da istemedim. Ben genel olarak bütün yardım kuruluşlarına bağış yapılabileceği yönünde açıklamalar yaptım. Bunun suç olduğunu düşünmüyorum. Ahbap Derneği ile herhangi bir bağım olmaması sebebiyle yapılan bağış paralarının nerede kullanıldığını benim bilmem mümkün değildir. Haluk Levent isimli şahsın da paraları nasıl kullandığını bilmem mümkün değildir. Ben zaten 2023 yılından beridir yan yana fiziksel olarak görüşmedim. 2024-2025 yılında kendisi beni toplamda üç defa aramıştır. Çıkartacağı şarkı ile alakalı ve genel bu konular ile alakalı olmayan konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmalar tarafımdan çok kısa kesilmiştir. Bunlar dışında başkaca görüşmem olmamıştır."

"Şahsi hesaplarımızdan yapılan para transferlerinin ise Ahbap Derneği ile uzaktan yakından ilgisi yoktur"

Deprem zamanı AFAD'a ve KIZILAY'a da destek paylaşımları yaptığını belirten Uğur, "Ben AFAD'a ve KIZILAY'a da destek paylaşımları yaptım. Deprem günü İstanbul'da iletişimimizin güçlü olması nedeniyle elimizden gelen yardımı yapmak için canla başla uğraştım. Buradaki amaç para toplamak değil, destek olabilmektedir. Herhangi bir şekilde dolandırıcılık eylemi içerisinde yer almadım, herhangi bir şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama girişimim olmamıştır. Herhangi bir örgütün varlığından haberim olmadığı gibi herhangi bir şekilde örgüte dahil de değilim. Şirketlerimizden ve şahsi hesaplarımızdan yapılan para transferlerinin ise Ahbap Derneği ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Tamamen kendi ticari işleyişlerime dair olan hesap hareketleridir. Hesap hareketlerime konu paraların hepsi muhasebeleştirilmiştir. Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmemelidir. Hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Sabit ikamet sahibiyim. Herhangi bir şekilde delil karartma veya kaçma gibi bir eylemim yoktur. Düzenli bir gelirim vardır. Neden bu soruşturmaya dahil edildiğimi dahi anlamış değilim. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın merkezindeki Ahbap Derneği'nin mali yapısını bilmediğini anlatan Oğuzhan Uğur, "Aktarılan bağış miktarı, bu bağışlarının nasıl kullanıldığına yönelik bilgim yoktur. Bizi arayarak bağış yapmak isteyen insanların söyledikleri rakamları not almıştık. Buna dair tahminimizce Ahbap, AFAD ve Kızılay'a yaklaşık olarak 60 milyon Türk Lirası para bağışlandığını tahmin ediyoruz. Ancak bu tahmin, bizi arayan insanların söylediği rakamlar üzerinden not alınan meblağlardır. Tabii insanların bu rakamlar miktarında mı bağış yaptığını ya da herhangi bir bağış yapıp yapmadığını bilmemiz mümkün değildir. Ayrıca bu tahminimizi de yine 2023 yılında kayıt altına alabildiğimiz diğer yardımlarımızla beraber sosyal mecradaki tüm hesaplarımızdan paylaştık" dedi. - İSTANBUL