X\'e giremeyen kullanıcılar isyan etti

20 Temmuz itibarıyla sosyal medya platformu X'e dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Birçok kullanıcı, platformu kullanırken teknik aksaklıklarla karşılaştığını bildiriyor.

Kullanıcılar, ana sayfanın yüklenmemesi ve akışın yenilenmemesi, Tweetlerin, videoların ve görsellerin görüntülenememesi ve uygulamaya giriş yaparken yaşanan bağlantı hataları ile ilgili bildirimlerde bulundu.

DÜNYA GENELİNDE YAŞANIYOR

Şikayetlerin sadece tek bir bölgeden değil, farklı ülkelerden eş zamanlı olarak gelmesi dikkat çekti. Bu durum, problemin bireysel veya bölgesel internet bağlantılarından ziyade doğrudan platformun sunucularından kaynaklanan küresel bir sorun olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi