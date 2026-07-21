Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü

Brezilya'nın turnuvaya veda etmesinin yankıları sürerken, takımın en önemli isimlerinden olan Vinicius Junior'un saha dışındaki hamlesi dikkat çekti. Genç yeteneğin, turnuva sonrası yaşanan hayal kırıklığının hemen ardından estetik operasyon masasına yattığı ve çene düzeltme ameliyatı olduğu ifade edildi.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Ameliyatın ardından yeni görünümüyle ilk kez kameralara yansıyan Brezilyalı yıldızı hayranları tanımakta güçlük çekti. Eski halinden adeta eser kalmayan ve çene yapısı tamamen değişen futbolcunun bu radikal değişimi, sosyal medyada ve uluslararası basında hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı.

YILDIZ OYUNCU SESSİZ

Estetik operasyon haberlerinin ve yeni fotoğrafların gündeme bomba gibi düşmesinin ardından gözler Vinícius Júnior cephesine çevrildi. Ancak ne yıldız futbolcudan ne de resmi temsilcilerinden konuya ilişkin henüz bir kamuoyu açıklaması gelmedi.