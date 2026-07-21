Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı

21.07.2026 10:44
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. İfadesinde üstüne atılı suçları kabul etmediğini belirten Uğur, yapılan bir araba satışında "Muammed" yerine "Muhammed" isimli kişiye para gönderildiğini belirterek "Bu gibi olguların suç isnatında delil olarak sunulması benim için şaşırtıcı olmuştur" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda, Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

"MUHAMMED" ÖRNEĞİ İLE YIRTMAYA ÇALIŞTI 

Oğuzhan Uğur, hakimlikteki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti. "Ben önceki vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim" diyen Uğur, "Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır, bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşıyorum, size bir örnek vermek isterim. Yapılan araba satışından bankada yapılan harf hatası nedeni ile para gönderildikten sonra tekrar iade olmuş sonrasında düzeltilerek işlem yenilenmiştir, görevli Muammed yerine Muhammed yazdığı için işlem 2 kez tekrar edilmiştir. Bu gibi ispatladığım olguların suç isnatında delil olarak sunulması benim için şaşırtıcı olmuştur" şeklinde konuştu.

İşte Uğur'un hakimlikte verdiği ifadenin devamı:

"Bugün savcılıkta ifade verirken avukatımın uyarması üzerine bilirkişi raporunun internete sızdığını öğrendim, sonrasında sayın savcımıza bu durumu dile getirdik, savcımız da böyle bir şeyin olamayacağını bu tarz görsellerin uydurma haber olduğunu dile getirdi. Bu konuşmadan 5-6 dk sonra odasından çıktı, döndüğünde internete sızan bilirkişi raporu elindeydi, böyle bir rapor varmış diyerek bizimle beraber haberdar oldu, sonrasında bu durum bizi şaşırtmadı.

"TUTUKLU OLDUĞUMU DA HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

Zaten öncesinde de polislerin evime geleceğini haberlerden öğrendim, savcılık makamından ayrıldığımda yine avukatıma 'Bir bak bakalım X hesabına acaba tutukluluğa mı sevk ediliyorum' diye sordum, avukatım da 'Evet' cevabı verdi. 

Biz odadan çıkar çıkmaz tutuklama talebini öğrendim, sonrasında yine internet haberlerinden şu an tutuklu olduğumu öğrendim, bu durumun trajikomik olması nedeniyle bunu söylemek istedim. 

Programlarımda sıkça bu tarz şikayetleri dile getirdiğim için konuya uzaktan vakıf olsam da sıfır noktasında birebir aynı olayları yaşamak beni üzmüştür, adalete güveniyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi daha tutuklandı.

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Son Dakika Güncel Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    haber kanaliniz bir kere taraflı. Muhammed örneğiyle yirmaya calisti ne demek. adam gayet mantıklı açıklamış. herkes birinin masası olmuş. yemişim Oğuzhan uguru. ben objektif bilgi almak istiyorum. hiç bir partiyi tutmuyorum. ama her partinin kanalı var. ortadan haber yapan objektif yok malesef. 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Yücel Mustafa Yücel:
    babala tv ye çıkardıklarının çoğu içerde orada canlı yayın yaparsınız 0 1 Yanıtla
  • kadir serdar kadir serdar:
    Sizin yaptığınız tarafsız gazeteciliğe ben 1 0 Yanıtla
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