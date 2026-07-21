Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama - Son Dakika
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Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
21.07.2026 09:36
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Son günlerde Türkiye'de birçok ilden gelen çekirge görüntüleri akıllara "Çekirge istilası mı başladı?" sorularını getirirken, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bakanlık yapılan açıklamada "Tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası tespit edilemedi. Balkanlar'dan Afrika'dan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değil" ifadeleri yer aldı.

Son günlerde Türkiye'nin birçok ilinden paylaşılan çekirge görüntüleri "Çekirge istilası mı başladı?" sorusunu gündeme getirirken, Tarım ve Orman Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. 

Bakanlık, tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilasının bulunmadığını belirterek, görüntülerdeki çekirgelerin ülkemizde doğal olarak bulunan yerli türler olduğunu bildirdi.

"ÇEKİRGE İSTİLASI" İDDİALARINA AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında İstanbul ve çevre illerde "çekirge istilası" yaşandığı yönünde yer alan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında İstanbul ve çevre illerde "çekirge istilası" yaşandığı yönünde yer alan paylaşımlar üzerine söz konusu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama

"ÇEKİRGELERİN TAMAMI YERLİ POPÜLASYONLARA AİT"

Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde, bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ÇEKİRGENİN TÜRÜ BELLİ OLDU

Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğu belirlenmiştir.

Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır. İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak, bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte; rüzgârın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir. Bu durum doğal bir süreç olup, bir istila anlamına gelmemektedir. Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında, 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama

"İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI"

Son günlerdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmalarımız ayrıca yoğunlaştırılmıştır. Tarımsal üretime zarar verebilecek türlerin ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadele çalışmaları vakit kaybetmeden uygulanmaktadır. Mevcut durumda ise bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bakanlığımız, bitkisel üretimin korunmasına yönelik izleme, sürvey ve mücadele çalışmalarını bilimsel esaslar doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balkanlar, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gültekin Demir Gültekin Demir:
    Çekirge istilası yok, yalan dolan haberlerle halkta panik yaratma çabalarından başka bir şey değil. 0 0 Yanıtla
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