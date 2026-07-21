Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş

21.07.2026 10:32
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Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bulgular ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ile siber uzmanların 28 milyondan fazla kayıt üzerinde yaptığı incelemede, Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği belirlendi. 31 Aralık 2019'a ait log kayıtlarının tamamen yok edildiği, 8 ve 13 Ocak 2020'de oluşturulan sağlık verilerinin ise Tunceli Devlet Hastanesine ait IP adresi üzerinden kısa süre içinde silindiği tespit edildi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 21 Temmuz 2026 tarihinde Elazığ, Malatya, Tunceli, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturmalarda elde edilen yeni deliller, bilirkişi raporları, dijital incelemeler, Sağlık Bakanlığı kayıtları, HTS ve MASAK analizleri ile tanık ve gizli tanık beyanları doğrultusunda; aralarında sağlık çalışanları, bilgi işlem ve veri giriş personeli, güvenlik korucuları, bir iş insanı ve bir bilişim şirketi sahibinin de bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

HASTANE KAYITLARININ KASITLI OLARAK SİLİNDİĞİ BELİRLENDİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesindeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik inceleme yapıldı.

İncelemelerde, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydının bulunduğu ancak bu tarihe ait log kayıtlarının sistemden silindiği belirlendi. Aynı tarihte yalnızca Gülistan Doku'ya ait değil, hastaneden hizmet alan tüm kişilere ait log kayıtlarının da yok edildiği, buna karşın aynı güne ait vizit ve muayene kayıtlarının sistemde bulunmaya devam ettiği tespit edildi.

Teknik incelemelerde log kayıtlarının silinmesinin herhangi bir teknik arızadan kaynaklanmadığı, işlemin teknik bilgi gerektiren kasıtlı ve yoğun bir müdahale sonucunda gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği bildirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 28 MİLYONDAN FAZLA KAYDI İNCELEDİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından Türkiye genelindeki veri tabanlarında 28 milyonu aşkın kayıt incelendi.

Yapılan incelemelerde Gülistan Doku adına 8 Ocak 2020 günü saat 16.04.51'de SİSOFT Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden SGK provizyonu alındığı, dört saniye sonra benzersiz bir takip numarası oluşturulduğu belirlendi.

Bu kaydın oluşturulmasından bir dakika sonra Tunceli Devlet Hastanesine tahsisli IP adresi üzerinden silindiği tespit edilirken, Gülistan Doku'ya ait başka bir sağlık verisinin de 13 Ocak 2020 günü aynı hastane IP adresinden gönderilen sistemsel bir silme paketiyle yok edildiği resmi kayıtlarla ortaya konuldu.

Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş

10 SAĞLIK PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında hastane kayıtlarında gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ile 5 veri giriş ve kontrol personeli olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler hakkında; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmî belgenin işlevini engellemek amacıyla bozma, yok etme veya gizleme ile bilişim sistemindeki verileri yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

HASTANE KAYITLARINDAKİ İŞLEMLER TEK TEK İNCELENDİ

Soruşturmada doktor Furkan Karabulut'un 27 ve 31 Aralık 2019 ile 24 Ocak 2020 tarihlerinde, doktor Ezgi Erdal Karakaş'ın ise 27 ve 29 Aralık 2019 tarihlerinde Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarında işlem yaptığı tespit edildi.

Doktor Hüseyin Kocaaslan'ın ise 16 Eylül 2019 tarihinde Gülistan Doku'yu genel cerrahi servisinde muayene ettiği, kan tahlili istediği, gastrit tanısıyla hastaneye yatırdığı ve 18 Eylül 2019'da taburcu ettiği belirlendi.

Ayrıca polis tutanağında Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 günü saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı belirtilirken, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi firmasının kullanıcı listesinde aynı tarih ve saatte sisteme giriş yapan doktorun Hüseyin Kocaaslan olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu nedenle söz konusu hastane kaydını açan kişinin Kocaaslan olabileceği değerlendirildi.

"DELETE" İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA

Bilgi işlem uzmanı Emine Yılmaz'ın 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'nun hastane verileri üzerinde silme işlemi yaptığı, veri giriş kontrol işletmeni Tamer Siler'in de aynı tarihlerde kayıtlarda silme işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Veri giriş personeli Mustafa Yıldız'ın 31 Aralık 2019 tarihinde Gülistan Doku'ya ait hastane verilerinde "delete" işlemi yaptığı, 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde de kayıtlarda işlem gerçekleştirdiği tespit edilirken, Mömün Polat'ın da bu işlemde müşterek hareket ettiği değerlendirildi.

Yeter Satıcı ile hemşire Alev Şan'ın farklı tarihlerde Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarında işlem yaptığı, Yoldaş Altaş'ın ise bilgi işlem uzmanı Emine Yılmaz'a farklı tarihlerde para gönderdiğinin belirlendiği ve para hareketlerinin incelemeye alındığı bildirildi.

HTS, HANDAN SONEL VE BİLİŞİM ŞİRKETİ DE DOSYADA

Soruşturmada bazı şüphelilerin dosyadaki diğer isimlerle yoğun telefon irtibatlarının bulunduğu tespit edilirken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, iş insanı Okan Yarıcı, güvenlik korucusu Fatih Özmen, eski korucubaşı Yılmaz Arslan ile ACA Bilişim Şirketi sahibi Memet Aca hakkında da gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek SIM kartın "temizlenmek" amacıyla bilişim şirketine gönderildiği iddiası da incelemeye alınırken, Memet Aca ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel arasında yoğun MASAK hareketleri bulunduğu bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen ikinci dalga operasyon kapsamında Elazığ, Malatya, Tunceli, Ankara ve İstanbul'da toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifade işlemleri, dijital materyalleri, iletişim kayıtları, mali hareketleri ve hastane bilgi sistemlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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