Eda Kurtulmuş'un Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika
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Eda Kurtulmuş'un Cenazesi Uğurlandı

Eda Kurtulmuş\'un Cenazesi Uğurlandı
20.07.2026 11:53
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Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan Eda Kurtulmuş'un cenazesi İncirliova'da toprağa verildi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan cansız bedenine ulaşılan Eda Kurtulmuş (15), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Kurtulmuş'un tabutuna gelinlik, çiçek, şalvar ve tülbent bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3'ü serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Şahin Özdağ (11) ile Eda Kurtulmuş suda kayboldu. Suya girmeyen arkadaşlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması ile bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EDA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler nehirde arama kurtarma çalışması başlatırken, kayıp çocukların yakınları da destek verdi. İzmir'den bölgeye gelen dalgıç ekipleri, saat 00.30 sıralarında ilk dalışı gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde AFAD dalgıçları ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin de katılımıyla arama çalışmaları sürdürüldü. Ayrıca çocukların piknik yaptığı bölgede kıyafetleri ve kişisel eşyaları görüntülendi. Kurtulmuş'un cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kıyıya yakın bir bölgede dalgıçlar tarafından su altında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kurtulmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan Kurtulmuş'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

ŞAHİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtulmuş için bugün memleketi İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evinden alınan Kurtulmuş'un cenazesi, omuzlarda Merkez Cami'ye getirildi. Kurtulmuş'un tabutun üzerine gelinlik, çiçek, şalvar ve tülbent bırakıldı. Kurtulmuş'un cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan kayıp Şahin Özdağ'ı bulmak için 32 dalgıç, 6 bot ve toplam 90 personelin katılımıyla arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Büyük Menderes Nehri, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eda Kurtulmuş'un Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika

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