Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar - Son Dakika
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Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Salah\'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş\'tan flaş karar
20.07.2026 12:33
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Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile anlaşmaya varmışken oyuncunun menajerinin yüksek komisyon talebi transferi sekteye uğrattı. Transferde yeni bir strateji geliştiren siyah-beyazlılar, menajeri aradan çıkararak doğrudan oyuncuyla görüşmeyi planlıyor.

Beşiktaş, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah transferinde aşama kaydetmişken oyuncunun temsilcisinden gelen yüksek maliyet talepleriyle karşı karşıya kaldı.

BEŞİKTAŞ'A MENAJER ENGELİ

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla yıllık 12 milyon Euro maaş üzerinden 2 sezonluk sözleşme için prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak transferin resmiyete dökülmesi beklenirken Salah'ın menajeri Ramy Abbas'ın talep ettiği ek komisyon oranı süreci tıkadı. Menajerin komisyon talebini yaklaşık yüzde 35 seviyesine çekerek 5-6 milyon Euro civarında ek bir mali yük getirmesi yönetimin tepkisini çekti.

''HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ''

Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basında çıkan anlaşma haberlerinin ardından menajerin kabul edilemez mali şartlar sunduğunu vurgulayarak, "Medyada Salah'la anlaştığımız haberi çıkar çıkmaz oyuncunun menajeri mali taleplerini gündeme getirdi ve komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir şekilde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu zannetmiyoruz." ifadelerini kullandı. 

ARAYA MENAJER SOKULMAYACAK

Gelişen bu durum karşısında geri adım atmama kararı alan siyah-beyazlı yönetim, transfer stratejisini değiştirdi. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, menajerin aradan çıkarılması ve sorunun çözülmesi adına direkt Salah ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yıldız futbolcudan gelecek yanıtın ardından transferin gidişatı netlik kazanacak.

Muhammed Salah, Liverpool, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • kaan deniz kaan deniz:
    Başkan,emlakçıyı aradan çıkaralım demiş::))) 1 0 Yanıtla
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