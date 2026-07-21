Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim

Macaristan Parlamentosu'nda kabul edilen anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görev süresinin sona ermesinin ardından Başbakan Peter Magyar tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilen dünyaca ünlü satranç ustası Judit Polgar, kendisine yapılan teklifi kabul etmedi.

Tüm zamanların en büyük kadın satranç oyuncularından biri olarak gösterilen Polgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday gösterilmesini "hayatının en büyük onuru" olarak nitelendirirken, Başbakan Peter Magyar'a bağımsız ve partiler üstü bir aday arayışından dolayı teşekkür etti.

"YETERİNCE GÜÇLÜ DEĞİLİM"

Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmeye hazır olmadığını belirten Polgar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bununla birlikte kendimi kutuplaşmış bir ulusu birleştirmenin tarihi sorumluluğunu üstlenecek kadar güçlü hissetmiyorum. Bu nedenle bu teklifi kabul edemem."

Polgar ayrıca, kendisinin de bağımsız ve yeni bir cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğini ifade etti.

SULYOK'UN GÖREVİ SONA ERMİŞTİ

Macaristan'da Başbakan Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi'nin anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştığı parlamento, eski Başbakan Viktor Orban'a yakın isimlerden Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görev süresini sona erdiren düzenlemeyi kabul etmişti. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından Magyar, bilim, kültür ve spor çevrelerinden 16 ismin tavsiyesiyle Judit Polgar'ı cumhurbaşkanlığına aday göstermişti.

SATRANÇ TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Judit Polgar, kız kardeşleri Zsuzsa ve Zsofia Polgar ile Ildiko Madl'la birlikte 1988 Satranç Olimpiyatı'nda Macaristan Kadın Milli Takımı'nı şampiyonluğa taşıyarak Sovyetler Birliği'nin uzun yıllar süren üstünlüğüne son vermişti. Polgar ayrıca, birçok otorite tarafından "Süper Büyükusta" seviyesi olarak kabul edilen 2700 Elo reyting barajını aşan tek kadın satranç oyuncusu olarak tarihe geçti.