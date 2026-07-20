Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinin ikinci Dünya Kupası zaferine ulaştı. Sahadaki nefes kesen mücadelenin ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken, gecenin en garip anlarından biri stadyum çıkışında yaşandı.

DÜNYA KUPASINI ÇÖP POŞETİNDE TAŞIDI

İspanyol sol bek Marc Cucurella, maçın ardından stadyumu terk ederken kazandıkları Dünya Kupası'nı beyaz bir çöp poşetinin içinde taşıdı. Futbol dünyasının en değerli kupasını sıradan bir poşetle otobüse götüren Cucurella’nın bu rahat halleri, stadyum çevresindeki taraftarlar ve basın mensupları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

''CUCURELLA DOKUNUŞU''

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler, futbolseverler tarafından tebessümle karşılanırken "Dünya Kupası'na Cucurella dokunuşu" şeklinde eğlenceli yorumlara sebep oldu.