Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü - Son Dakika
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Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

20.07.2026 12:13
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İspanyol futbolcu Marc Cucurella'nın Arjantin maçının ardından stadyumdan ayrıldığı sırada Dünya Kupası'nı çöp poşetinin içinde taşıdığı görüldü. Bu anlar şaşkınlık yarattı.

FIFA 2026  Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinin ikinci Dünya Kupası zaferine ulaştı. Sahadaki nefes kesen mücadelenin ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken, gecenin en garip anlarından biri stadyum çıkışında yaşandı.

DÜNYA KUPASINI ÇÖP POŞETİNDE TAŞIDI

İspanyol sol bek Marc Cucurella, maçın ardından stadyumu terk ederken kazandıkları Dünya Kupası'nı beyaz bir çöp poşetinin içinde taşıdı. Futbol dünyasının en değerli kupasını sıradan bir poşetle otobüse götüren Cucurella’nın bu rahat halleri, stadyum çevresindeki taraftarlar ve basın mensupları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

''CUCURELLA DOKUNUŞU''

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler, futbolseverler tarafından tebessümle karşılanırken "Dünya Kupası'na Cucurella dokunuşu" şeklinde eğlenceli yorumlara sebep oldu. 

Dünya Kupası, Arjantin, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü - Son Dakika
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