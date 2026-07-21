Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği - Son Dakika
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Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği

21.07.2026 08:16
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Gornik Zabrze maçı öncesinde oyuncu listesinde değişikliğe gitti. Mason Greenwood ve Nathan Ake kadroya eklenirken Cengiz Ünder ile Ognjen Mimovic listeden çıkarıldı.

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın kadrosu güncellendi.

Sarı-lacivertli ekip, Mason Greenwood ve Nathan Ake’yi UEFA listesine dahil etti. Cengiz Ünder ile Ognjen Mimovic ise kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde UEFA’ya bildirdiği güncel oyuncu listesi şöyle:

“Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba.”

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mason Greenwood, Cengiz Ünder, Nathan Ake, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği - Son Dakika

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