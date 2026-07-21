YKS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını erişime açtı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu sınavın ardından tercih süreci de netleşti. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre adaylar, üniversite tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede yoğun bir hazırlık süreci geçiren adayları, ailelerini ve eğitim camiasını tebrik ederek, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin ülkeye faydalı bireyler olarak yetişeceğine inandığını ifade etti.

TYT'DE 5, AYT'DE 3, YDT'DE 5 BİRİNCİ

2026 YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı.

Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısal puan türünde Şerif Efe Dartar, sözel puan türünde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlık puan türünde ise Tuğsem Bahar Türkiye birincisi oldu.

Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilik elde etti.

KADIN ADAYLARIN KATILIM ORANI DAHA YÜKSEK

ÖSYM verilerine göre sınava başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı TYT'ye katıldı. AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113'ü sınava girerken, YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan 143 bin 270'i sınava katıldı. Ayrıca tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranının erkek adaylardan daha yüksek olduğu bildirildi.

TYT'DE ORTALAMALAR AÇIKLANDI

ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin TYT doğru cevap ortalamaları; Türkçede 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak gerçekleşti.

İPTAL EDİLEN SORU SAYISI 2 OLDU

Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada, yanıtı değiştirilen bir sorunun iptal edilmesiyle iptal edilen soru sayısının 2'ye yükseldiği ifade edildi.