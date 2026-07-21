Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

21.07.2026 08:34
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Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi ve 3 doktorun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

NE OLMUŞTU?

6 yıl boyunca sonuç alınamayan dosya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in harekete geçmesinin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alındı. Jandarma Suç Araştırma Timleri personelinden özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, Doku’nun kaybolmasından önceki gün ile kaybolduğu güne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını topladı.

Soruşturma kapsamında 67’si ana arterlerde bulunan 70 kamera tarafından kaydedilen yaklaşık 700 saatlik görüntü incelendi. Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye giriş ve çıkış anları ile daha sonra öğretmenine gittiğini gösteren yeni görüntüler de dosyaya eklendi.

Başsavcılık ve özel ekip, kamera görüntülerini saniye saniye inceledi. Bazı şüphelilerin telefon ve araç hareketleri üzerinde de çalışma yapıldı. Elde edilen bulguların ardından 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD’de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş, ABD güvenlik birimleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Türkiye’ye iadesine ilişkin işlemler sürüyor.

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

VALİ VE OĞLU TUTUKLANDI

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile İl Özel İdaresinin eski çalışanı Erdoğan Elaldı, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Elaldı’nın, daraltılmış baz çalışmasına göre Gülistan Doku ile son teması bulunan kişilerden biri olduğu belirtildi. Zeinal Abarakov, üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer de “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Aynı suçlama kapsamında Umut Altaş’ın babası Celal Altaş, annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve dönemin yakın koruması Şükrü Eroğlu da tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle “yağma” suçlamasıyla tutuklandı.

Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de Doku’ya ait hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla gözaltına alındı. Özdemir, “resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlamasıyla tutuklandı.

Eski Vali Tuncay Sonel ise delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme; bilişim sistemindeki verilere müdahale etme; kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve resmî belgeyi yok etme suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.

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Son Dakika Güncel Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında - Son Dakika

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