Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu

20.07.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından düzenlenen kupa töreninde Donald Trump ile Lamine Yamal'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Trump'ın önünden geçtiği sırada Yamal'ın yüz ifadesini yansıtan görüntü, dünya genelinde milyonlarca kez paylaşılırken en çok konuşulan videolardan biri oldu.

İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından düzenlenen kupa seremonisinde kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerde madalyasını boynuna takan Lamine Yamal'ın, önünden geçen ABD Başkanı Donald Trump'a doğru attığı bakışlar dikkat çekti. Trump ise kadrajda ön tarafa doğru ilerlerken görüntülendi.

MİLYONLARCA KEZ PAYLAŞILDI

Kupa töreninden servis edilen bu görüntü, farklı platformlarda çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, Yamal'ın yüz ifadesiyle ilgili binlerce yorum yapıldı.

Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu

Bazı kullanıcılar genç yıldızın bakışlarını şaşkınlık olarak yorumlarken, bazıları ise görüntüyü mizahi paylaşımlara dönüştürdü. Video, Dünya Kupası finalinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

ŞAMPİYONLUĞUN ÖNÜNE GEÇEN GÖRÜNTÜLERDEN BİRİ OLDU

İspanya'nın 16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından yaşanan kutlamalarda birçok unutulmaz an yaşanırken, Lamine Yamal ile Donald Trump'ın aynı karede yer aldığı bu görüntü de gecenin en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.

Dünya Kupası, Donald Trump, Lamine Yamal, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Beşiktaş’ta ayrılık Beşiktaş'ta ayrılık
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında

11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
11:00
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor Kritik uyarı geldi
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi
10:47
Kritik hafta öncesi PKK’dan yeni açıklama
Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:13
Adli tatil başladı: CHP’nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
09:20
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:04:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.