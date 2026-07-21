Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum - Son Dakika
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Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum

21.07.2026 07:16
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Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek'in eşi Esen Matraş'ın biyolojik babası olduğunu öne süren Emre Matraş, "Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı söylenirken Anıl deniliyor, kızımın baba adı Emre Matraş'tır" ifadelerini kullandı. Nikâhın geçerliliğine ilişkin ise şu ana kadar herhangi bir resmi karar veya açıklama bulunmuyor.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın evliliği, düğünün ardından ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendisini Esen Matraş'ın biyolojik babası olarak tanıtan Emre Matraş, nikâh sırasında kendi adının kullanılmadığını iddia ederek evliliğe itiraz ettiğini söyledi.

"BENİM ADIMI SÖYLEMEDİ" İDDİASI

Emre Matraş, videoda kızının nikâh işlemleri sırasında biyolojik babası olarak kendi adının beyan edilmediğini öne sürdü. Bu nedenle nikâh işlemine hukuki itirazda bulunduğunu iddia eden Matraş, "Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı söylenirken Anıl deniliyor, kızımın baba adı Emre Matraş'tır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Nikâhın geçerliliğine ilişkin resmi makamlardan veya taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Emre Matraş'ın iddialarıyla ilgili yargı makamlarınca verilmiş bir karar da bulunmuyor. Sürecin resmi açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

İsmail Yüksek, Emre Matraş, Fenerbahçe, Evlilik, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika İsmail Yüksek Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum - Son Dakika

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