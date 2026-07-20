Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Lionel Messi, kariyeri boyunca siyasi konularda sessiz kalmayı tercih etse de küresel güçlerin ve hükümetlerin en büyük "siyasi PR" malzemesi olmaktan kaçamadı. 2026 Dünya Kupası sürecinde İsrail'in Messi'yi sahiplenme hamleleri tepki çekerken; yıldız oyuncunun Suudi Arabistan anlaşmasından Beyaz Saray ziyaretine uzanan "sessiz" duruşu, dev komplo teorilerini ve siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

FİNAL ÖNCESİ İSRAİL'DEN PR ÇALIŞMASI

2026 Dünya Kupası finali öncesinde, turnuvada yer almayan İsrail'in bakanları Arjantin formalarıyla Lionel Messi'ye destek mesajları paylaşarak turnuvanın en agresif PR çalışmasına imza attı. Ancak Tel Aviv yönetiminin bu hamlesi, Gazze'deki soykırım politikalarına karşı ses çıkaran kitlelerin büyük tepkisini çekti.

Eleştirilerin odağında Messi'nin 2013 yılındaki İsrail ziyaretinde Ağlama Duvarı önünde çekilen fotoğrafları yer alırken, Arjantin'in İsrail yanlısı aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei de bu tartışmayı iç siyasete alet etti. Popülaritesi düşen Milei, muhaliflerine karşı "Messi ile uğraşırsanız hepimizle uğraşmış olursunuz" diyerek yıldız futbolcuyu siper etti.

CEZAYİR VE MISIR MAÇLARI SONRASI "LOBİ" TARTIŞMALARI

Arjantin’in turnuvadaki ilerleyişi saha dışında da ciddi spekülasyonları beraberinde getirdi. Dünya Kupası'nın başlangıcında Arjantin’in Cezayir’i 3-0 yendiği maçta Messi’nin bir müdahalesine kırmızı kart çıkmaması, Cezayirli spor analisti Mustafa Mazzouzi tarafından sert sözlerle eleştirildi: "Bu lobi dünyayı bir mafya gibi yönetiyor. FIFA Başkanı Infantino'nun bize iyi niyet beslemediğini biliyoruz. Filistin ve Batı Sahra meselelerindeki dik duruşumuz nedeniyle başarılı olmamızı istemiyorlar."

Son 16 turunda Mısır’ın Arjantin’e karşı tartışmalı bir şekilde iptal edilen golü ve Arjantin Futbol Federasyonu’nun kara para aklama iddiasıyla FBI tarafından soruşturuluyor olması, turnuva boyunca "Siyonist komplo" iddialarını güçlendiren diğer unsurlar oldu.

25 MİLYON DOLARLIK "SANSÜR"

Messi'nin siyasi figürler tarafından kullanılma yarışı sadece Ortadoğu ile sınırlı değil. New York Times'ın ifşa ettiği belgelere göre Messi, Suudi Arabistan Turizm Otoritesi ile 3 yıllık 25 milyon dolarlık bir elçilik anlaşması imzaladı. Sözleşmedeki en dikkat çekici madde ise Messi'nin krallığın imajını "lekeleyecek" hiçbir şey söyleyemeyecek olmasıydı.

Benzer bir sessizlik ABD'de de yaşandı. Inter Miami ile MLS şampiyonluğu yaşayan Messi, takımıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da ağırlandı. Messi törende konuşmadı ancak onun sessizliği, Trump'ın kürsüde İsrail ile birlikte yürüttükleri askeri operasyonlarla övünmesini ve "Düşmanı insanların daha önce görmediği seviyelerde yok ediyoruz" şeklindeki savaş söylemlerini engellemedi.

MARADONA'NIN AKSİNE TARAFIZ

Efsane Diego Maradona'nın net anti-emperyalist ve sol siyasi çizgisinin aksine Messi, kariyerinde her zaman "siyasi belirsizlik" politikasını seçti. Yapılan sosyolojik anketler liberal seçmenlerin Messi'yi, muhafazakarların ise Cristiano Ronaldo'yu desteklediğini gösterse de Messi bu etiketlerden hep kaçtı. Devlet Başkanı Milei'nin destek mesajlarını yorumsuz bırakan 39 yaşındaki süperstar, siyasi polemiklere girmese de Arjantin halkının yaşadığı derin ekonomik krize sessiz kalmadı. İngiltere galibiyetinin ardından verdiği röportajda, kupanın halk için önemini şu sözlerle özetledi:

"Dünya Kupalarının bizim için özel olduğunu biliyoruz. Bu süreçte yaşadığımız tüm kötü şeyleri; zor zamanlar geçiren, işsiz olan, geçimini sağlayamayan ya da sürekli mücadele eden insanlarımızı unutuyoruz. Onlara bu sevinci yaşatabildiğimiz için gururluyuz."