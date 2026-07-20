İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

20.07.2026 07:56
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İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet “Ekşi yemedim ki karnım ağrısın” ifadelerini kullanırken, polis ekipleri belediye binası ve Hürriyet'in evinde arama başlattı. Öte yandan İstanbul Başsavcılığı'nın belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 31 gözaltı kararı var.

İzmit Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında belediye binasında arama başlatıldı. Operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.

İZMİT BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Belsa Plaza'daki belediye binasına girerek inceleme ve arama çalışmalarına başladı.

İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: EKŞİ YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN

Genişletilerek sürdürülen operasyon kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çifti ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdüğü öğrenildi. 

İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

Özgür Kocaeli'nin aktardığına göre, Fatma Kaplan Hürriyet, “Ekşi yemedim ki karnım ağrısın” ifadelerini kullandı. Öte yandan ekiplerin Başkan Hürriyet'in evinde de arama yaptığı bildirildi. 

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Başsavcılığı'nın belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 31 gözaltı kararı var.

İşte o isimler:

1. Fatma Kaplan HÜRRİYET – İzmit Belediye Başkanı

2. Murat HÜRRİYET – Belediye Başkanı Eşi

3. Ömer AKIN – İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü

4. Gökhan ERCAN – İzmit CHP İlçe Başkanı

5. Leyla KIRAN – İhale Sorumlusu

6. Seyhan ÖZCAN – Mali İşler Müdürü

7. Hamit İlker ULUSOY – Meclis Üyesi, Harita Mühendisi

8. Nusret Ömürhan YILMAZ – Özel Kalem

9. Figan ÇETİN – Eski Ruhsat Müdürü

10. Burak GÜREŞEN – Fen İşleri Müdürü

11. Engin ERTAÇ – Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı

12. Mehmet ERSOYLU – Destek Hizmetleri Müdürü

13. Hakan ORAL – Bekaş Bando Şefi

14. İrfan CAN – Başkan Şoförü

15. Hüseyin DEMİRKIR – Eski Zabıta Komiseri

16. Özlem Kırma DALKIÇ – Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı

17. Yusuf KIRICI – Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

18. Demet IŞILDAK – Şahıs Firması

19. Zekiye Köstekli ORAL – Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

20. Adem OK – Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

21. Fatih YAŞAR – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22. Kenan YILMAZ – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

23. Yasin OK – Zirvetur Araç Kiralama Ticaret Limited Şirketi

24. Remzi GÜNGÖR – Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

25. Çetin SARICA – MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

26. Ramazan KIRICI – Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

27. Yüksel KIRICI – Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

28. Cemil ÇELİK – Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

29. Ali Han ÜNAL – DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi

30. Nihat ÖNAL – Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt

31. Selin Evren ÖZOĞLU – Avukat

İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE DE GÖZALTILAR YAŞANMIŞTI

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanırken, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Ağustos 1982'de Kocaeli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli'de tamamlayan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre yerel basında gazetecilik yaptıktan sonra hukuk eğitimi alarak avukatlık mesleğine başladı. 

Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) adım atan Hürriyet, 2015 genel seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Milletvekilliği döneminde özellikle kadın hakları, çocuk istismarı, basın özgürlüğü ve yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarda görev aldı. 

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak İzmit Belediye Başkanı seçilen Hürriyet, 2024 yerel seçimlerinde yeniden kazanarak ikinci dönemine başladı. Halen İzmit Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Hürriyet, evli ve bir çocuk annesidir.

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Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    50 yaşındayım hayatımda akpeye ve CHP'ye oy vermedim bu sefer inadına CHP verecem 14 14 Yanıtla
  • Era Era:
    iktidar tarafindan halkın oyuyla alamadığı tüm belediyelere uyguladığı ve yine şaşkınlık içinde karşıladığımız bir belediye operasyonu... 11 9 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    İşin özü...çalmayan belediye yok. 4 7 Yanıtla
  • Şakir Keser Şakir Keser:
    Gökçek twıt atıyor hala bu musluk nereden dıyen Savcılar da yok ona gelınce 6 3 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    yani diyorsunuz ki yolsuzluk yapabilir 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı - Son Dakika
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