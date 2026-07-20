Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor - Son Dakika
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Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor

Dünya basını, Arjantin\'in gaddarlığını konuşuyor
20.07.2026 11:22
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya, Ferran Torres'in kritik golüyle Arjantin'i mağlup ederek ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. İspanya, bu zaferle birlikte tarihi bir başarıya imza atarken, Arjantin'in oyunu sertleştirdiği anlar uluslararası spor basınında geniş yankı buldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın nefes kesen final mücadelesinde İspanya, uzatma dakikalarında Ferran Torres’in kaydettiği kritik golle Arjantin’i mağlup ederek müzesine ikinci kez Dünya Kupası’nı götürmeyi başardı.

DEV FİNAL DÜNYA BASININDA

Teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyollar; 2023 Uluslar Ligi, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2024 Olimpiyat şampiyonluklarının ardından bu zaferle tarihi bir döneme imza atarken, dev finalin ardından uluslararası spor basını iki takımın performansını ve saha içindeki gerilimi sert ifadelerle değerlendirdi.

Marca: Karşılaşmayı “Tüm zamanların hükümdarları” başlığıyla duyuran gazete, Arjantin’in futbol oynamaktan ziyade oyunu çirkinleştirmeyi tercih ettiğini öne sürerek, Torres'in uzatmalardaki golüyle İspanya'nın ikinci yıldızı takmayı hak ettiğini yazdı.

AS: İspanya’nın son yıllarda yakaladığı büyük başarı serisine dikkat çekerek, bu genç jenerasyonun kazandığı üst üste kupalarla tarihi bir altın çağ yaşadığını ifade etti. Ayrıca Arjantinli oyuncuların gaddar bir oyun yapısında bulunduklarını yazdı.

Mundo Deportivo: İspanyolların artık sadece 2010’daki zaferle avunmayacağını belirten gazete, De la Fuente ve öğrencilerinin Lionel Messi’li Arjantin karşısında unutulmaz bir tarih yazdığını aktardı.

Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor

İNGİLİZ BASININDAN SERT ELEŞTİRİLER: ''FUTBOL VE SPOR KAZANDI''

İngiliz medyası, Arjantin'in saha içindeki ve maç sonundaki tutumunu oldukça sert cümlelerle eleştirdi.

The Times: İspanya’nın akılcı pas trafiği ve disiplinli taktiğiyle galip geldiğini vurgularken, "Arjantin maçtaki sertliğinin yanı sıra bitiş düdüğü sonrası sergilediği çirkin davranışlarla gerçek yüzünü gösterdi" ifadelerini kullandı.

The Telegraph: ''Bu finali İspanya’nın kazanması futbol adına şarttı. Spor kazandı ve futbol bu sonuçla nefes aldı.''

BBC: ''Ferran Torres'in uzatma dakikalarında galibiyet golünü atması ve Rodri'nin New Jersey'de kupayı havaya kaldırmasıyla birlikte, Arjantin'e pek çok kişinin sempati duyduğunu hayal etmek zor.''

Sky Sports & The Guardian: İspanya'nın sarsılmaz futbol felsefesine ve oyun kimliğine övgü yağdırırken, Arjantin'in maç boyunca isabetli şut çekemediğine dikkat çekti.

Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor

AVRUPA BASININDA ORTAK GÖRÜŞ: HAK EDİLMİŞ BİR ZAFER

A Bola (Portekiz): Arjantin’in beklentileri boşa çıkardığını ve 117 dakika boyunca kaleye tek bir şut dahi çekemediğini belirterek, "Tanınmaz haldeki şampiyon hayal kırıklığı yarattı" değerlendirmesinde bulundu.

Bild & Kicker (Almanya): Almanya basını ise bir tarafta İspanya'nın büyük coşkusu diğer tarafta Messi ve Arjantin'in acı gözyaşları olduğunu belirterek, kupanın tamamen hak eden tarafa gittiğini yazdı.

L'Equipe (Fransa): İspanya’nın temposunu ve oyun tarzını bozmadan mücadele ederek "Futbolun Kralları" olduğunu ilan etti.

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Son Dakika Dünya Kupası Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ozlem Kaplan Kurtdereli Ozlem Kaplan Kurtdereli:
    Kesinlikle İspanya haketti.Arjantin son 3 dakika oyunda vardı….son sampıyon hayal kırıkığı….ve çok sert oyun tercih etti … 0 0 Yanıtla
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