2026 Dünya Kupası finalinin devre arası 28 dakika sürdü - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası finalinin devre arası 28 dakika sürdü

2026 Dünya Kupası finalinin devre arası 28 dakika sürdü
19.07.2026 23:28
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın finali görsel şölene sahne oldu. Maç öncesi yapılan seremoni ve etkinlikler, devre arasında da devam etti. Devre arasında gerçekleştirilen konserler nedeniyle devre arası 28 dakika sürdü.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın dev finali, sahada sunulan futbol kalitesinin ötesinde tam anlamıyla görsel bir şölene sahne oldu. Karşılaşma öncesinde düzenlenen heyecan verici seremoniler ve renkli gösteriler, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

ŞOV DEVRE ARASINDA DA SÜRDÜ

Saha içi coşkusu devre arasında da hız kesmeden devam etti. Dünya çapında ünlü sanatçıların sahne aldığı görkemli devre arası konserleri, stadyumu dev bir festival alanına çevirdi. 

DEVRE ARASI 28 DAKİKA SÜRDÜ

Organizasyon tarihine geçen bu özel sahne performansları nedeniyle mücadeleye verilen devre arası süresi 28 dakikayı buldu. Bazı kesimler bu süreyi final maçına göre normal bulurken, diğer bir kesim ise bu durumu futbolun ruhuna aykırı buldu.

Dünya Kupası, Arjantin, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası finalinin devre arası 28 dakika sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 Dünya Kupası finalinin devre arası 28 dakika sürdü - Son Dakika
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