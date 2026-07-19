2026 Dünya Kupası finalinin devre arası 28 dakika sürdü

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın dev finali, sahada sunulan futbol kalitesinin ötesinde tam anlamıyla görsel bir şölene sahne oldu. Karşılaşma öncesinde düzenlenen heyecan verici seremoniler ve renkli gösteriler, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

ŞOV DEVRE ARASINDA DA SÜRDÜ

Saha içi coşkusu devre arasında da hız kesmeden devam etti. Dünya çapında ünlü sanatçıların sahne aldığı görkemli devre arası konserleri, stadyumu dev bir festival alanına çevirdi.

DEVRE ARASI 28 DAKİKA SÜRDÜ

Organizasyon tarihine geçen bu özel sahne performansları nedeniyle mücadeleye verilen devre arası süresi 28 dakikayı buldu. Bazı kesimler bu süreyi final maçına göre normal bulurken, diğer bir kesim ise bu durumu futbolun ruhuna aykırı buldu.