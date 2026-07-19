Cenaze Karışıklığına Soruşturma - Son Dakika
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Cenaze Karışıklığına Soruşturma

19.07.2026 20:01
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Hatay'da iki cenazenin karışması üzerine idari soruşturma başlatıldı. Tedbirler alınacak.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde akıllara durgunluk veren bir cenaze karışıklığı yaşandı. Hastanede yaşamını yitiren Yusuf K. ve İsmail Ü. isimli iki vatandaşın naaşları morgda karıştırıldı.

YANLIŞ CENAZEYİ DEFNETTİLER

Olay, Yusuf K.'nin yakınlarının morgdan teslim aldıkları cenazenin kendi akrabalarına ait olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Ailenin durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine yapılan incelemede, Yusuf K.'nin cenazesinin diğer aileye teslim edildiği ve Erzin ilçesinde çoktan defnedildiği belirlendi.

SAVCILIK TALİMATIYLA MEZAR AÇILDI 

Yanlışlığın anlaşılmasının ardından savcılık devreye girdi. Verilen talimat doğrultusunda Erzin'deki mezar yeniden açılarak içindeki Yusuf K.'nin naaşı çıkarıldı ve gerçek ailesine teslim edildi.

REKTÖRLÜK SORUŞTURMA BAŞLATTI 

Yaşanan skandalın ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü yazılı bir açıklama yaparak idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rektörlük açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastanemizde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan cenazelerin karıştırılması olayı bizleri derinden üzmüştür. Durumun öğrenilmesinin hemen ardından Rektörlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup sürecin tüm yönleriyle titizlikle yürütülmesi sağlanmaktadır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır."

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Sağlık, Hatay, Son Dakika

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