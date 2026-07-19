Netanyahu'dan UCM Açıklaması - Son Dakika
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Netanyahu'dan UCM Açıklaması

19.07.2026 22:50
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Netanyahu, UCM'nin tutuklama kararını 'uydurma' olarak nitelerken, Mamdani'yi eleştirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'a gelmesi halinde "şehir yasalarının tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceklerini" belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulayacaklarına işaret eden New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi hedef aldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını iddia etti.

UCM'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında çıkardığı tutuklama kararının "uydurma" olduğunu ileri süren Netanyahu, Mamdani'yi şu sözlerle hedef aldı:

"Bay Mamdani, Kerim Han'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine, kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerim Han gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor."

Mamdani, Netanyahu'nun, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde UCM'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde de bulunmuştu.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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