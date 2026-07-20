Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare

Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez\'den beklenmeyen kare
20.07.2026 07:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son dönemde yaşadıkları diplomatik gerilimin ardından Dünya Kupası finalinde ilk kez bir araya geldi. NATO ve ticaret politikaları nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen iki liderin kameralara yansıyan tokalaşması, dış basında "gecenin en dikkat çeken anlarından biri" olarak değerlendirildi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali yalnızca futboluyla değil, protokol tribünündeki diplomatik görüntülerle de gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in tokalaşması, uzun süredir devam eden siyasi gerilimin ardından objektiflere yansıdı.

TRUMP, SANCHEZ'İ SERT SÖZLERLE HEDEF ALMIŞTI

İki lider arasındaki ilişkiler, özellikle NATO'da savunma harcamaları tartışmaları nedeniyle gerilmişti. Trump, İspanya'nın savunma bütçesini artırmamasını sert sözlerle eleştirirken, Madrid yönetimini ticari yaptırımlarla da tehdit etmişti. İspanya'nın ABD'nin İran politikalarına mesafeli yaklaşımı da iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları derinleştiren başlıklardan biri olmuştu.

BEKLENMEYEN TOKALAŞMA

Tüm bu gerilime rağmen Trump ile Sanchez, Dünya Kupası finali öncesinde protokol tribününde el sıkıştı. İki liderin kısa süre sohbet ettiği anlar kameralara yansırken, görüntüler İspanyol ve uluslararası basında geniş yer buldu.

DIŞ BASIN: FARKLILIKLARI BİR KENARA BIRAKTILAR

İspanyol basını, iki liderin tokalaşmasını "farklılıkları en azından bir akşamlığına kenara bıraktılar" sözleriyle değerlendirdi. El País, karşılaşmanın yalnızca sportif değil diplomatik açıdan da sembolik bir buluşmaya sahne olduğunu yazarken, Cadena SER ise bu kareyi "finalin en çok beklenen görüntülerinden biri" olarak nitelendirdi.

Donald Trump, Dünya Kupası, ABD Başkanı, İspanya, Dünya, Nato, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    tabi ki EPSTEİN cilerden uzak durmak gerekir 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: ABD, İran’a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor İsrail basını: ABD, İran'a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor
6-4’lük inanılmaz bir maç Dünya Kupası’nın üçüncüsü belli oldu 6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu
İngiltere’nin yeni başbakanından İsrail çıkışı Yahudi lobisi harekete geçti İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti
5 dev bankadan altın tahmini geldi Yıl sonu beklentileri değişti 5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı

08:06
Ahbap operasyonu Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
07:43
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi TRT’nin kararı büyük tepki çekti
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
07:09
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj Türk savaş uçakları havalandı
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj! Türk savaş uçakları havalandı
07:00
Yamal’dan Trump’a tarihi ayar Görüntü kutlamalara damga vurdu
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
06:42
Piyasalar diken üstünde Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 08:20:34. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.