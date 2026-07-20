Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez\'den beklenmeyen kare

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali yalnızca futboluyla değil, protokol tribünündeki diplomatik görüntülerle de gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in tokalaşması, uzun süredir devam eden siyasi gerilimin ardından objektiflere yansıdı.

TRUMP, SANCHEZ'İ SERT SÖZLERLE HEDEF ALMIŞTI

İki lider arasındaki ilişkiler, özellikle NATO'da savunma harcamaları tartışmaları nedeniyle gerilmişti. Trump, İspanya'nın savunma bütçesini artırmamasını sert sözlerle eleştirirken, Madrid yönetimini ticari yaptırımlarla da tehdit etmişti. İspanya'nın ABD'nin İran politikalarına mesafeli yaklaşımı da iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları derinleştiren başlıklardan biri olmuştu.

BEKLENMEYEN TOKALAŞMA

Tüm bu gerilime rağmen Trump ile Sanchez, Dünya Kupası finali öncesinde protokol tribününde el sıkıştı. İki liderin kısa süre sohbet ettiği anlar kameralara yansırken, görüntüler İspanyol ve uluslararası basında geniş yer buldu.

DIŞ BASIN: FARKLILIKLARI BİR KENARA BIRAKTILAR

İspanyol basını, iki liderin tokalaşmasını "farklılıkları en azından bir akşamlığına kenara bıraktılar" sözleriyle değerlendirdi. El País, karşılaşmanın yalnızca sportif değil diplomatik açıdan da sembolik bir buluşmaya sahne olduğunu yazarken, Cadena SER ise bu kareyi "finalin en çok beklenen görüntülerinden biri" olarak nitelendirdi.