Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası\'nda şampiyon İspanya
20.07.2026 01:02
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FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i Ferran Torres'in 106. dakikada attığı golle 1-0 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi.

İLK 90 DAKİKADA GOL YOK, ARJANTİN 10 KİŞİ

Mücadelenin ilk 90 dakikasında İspanya etkili oldu ancak aradıkları gol gelmedi. Maç uzatmalara taşınmaya hazırlanırken, Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez, 90+3'ncü dakikada rakibine yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

NICO WILLIAMS'IN GOLÜ GEÇERSİZ

Uzatmalara giden maçta İspanya, Nico Williams ile 96. dakika ağları havalandırdı ancak hakem Slavko Vincic, bu golü iptal etti. Yapılan değerlendirmede gol öncesinde İspanyol futbolcu Mikel Merino'nun Nicolas Otamendi'ye faul yaptığına hükmedildi. VAR incelemesi beklendi ve iptal kararı onaylandı.

İSPANYA ARADIĞI GOLÜ NİHAYET BULDU

Baskısına devam eden Luis de la Fuente'nin öğrencileri aradığı golü ikinci uzatma devresinin başında buldu. Sağ kanattan arka direğe gelen ortayı Nico Williams kafayla indirdi. Topu önünde bulan Ferran Torres yakın mesafeden çok sert bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

İSPANYA'DAN BİR GOL DAHA ANCAK OFSAYT

Maçın 113. dakikasında Lamine Yamal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ferran Torres, Martinez'i bir kez daha avladı ancak hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı.

ŞAMPİYON İSPANYA

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi İspanya kazandı. Bu sonuçla birlikte İspanya, 2010'dan sonra Dünya Kupası'nda ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Son şampiyon Arjantin ise turnuvayı ikinci noktaladı. 

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Son Dakika Güncel Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Celal Kocatürk Celal Kocatürk:
    tebrikler İspanya 0 0 Yanıtla
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