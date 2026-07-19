Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim - Son Dakika
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Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim

Trump, Messi ve Ronaldo\'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim
19.07.2026 22:02
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2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, futbol dünyasının iki süper yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında yaptığı samimi değerlendirmeyle dikkat çekti. Daha önce her iki ismi de Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Messi ve Ronaldo'nun sahip olduğu yaşama imrendiğini belirterek, "Benim hayatımdan çok daha kolay. Yaklaşık bir ay yer değiştirmek isterdim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, futbolun iki süper yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu. Her iki futbolcuyu da daha önce Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, "Onların hayatı benimkinden çok daha kolay. Yaklaşık bir ay yer değiştirmek isterdim" ifadelerini kullandı.

"YAŞAMLARINA İMRENİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Dünya Kupası finali öncesinde yaptığı değerlendirmede futbol dünyasının en büyük iki yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Messi ile kısa süre önce tanıştığını, Cristiano Ronaldo'yu ise uzun zamandır tanıdığını belirten Trump, iki futbolcunun yaşamına imrendiğini söyledi.

"BİR AY  YER DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM"

Messi ve Ronaldo'nun sahip olduğu yaşam tarzına değinen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Messi'yle çok yeni tanıştım ve Cristiano'yu tanıyorum. Onların oldukça iyi bir hayatı var. Aslında benim hayatımdan çok daha kolay. Gerçekten yer değiştirirdim. Yaklaşık bir ay kadar yer değiştirmek isterdim."

Trump'ın sözleri, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim

RONALDO'YU BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAMIŞTI 

Trump ile Cristiano Ronaldo'nun dostane ilişkisi daha önce de gündeme gelmişti. Trump, Kasım 2025'te Portekizli yıldızı Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlamış, ikili bir süre sohbet etmişti.

Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim

Görüşmenin ardından Trump'ın sosyal medya hesabından paylaşılan, ikilinin Beyaz Saray bahçesinde karşılıklı futbol oynadığı yapay zekâ destekli video ise milyonlarca kez izlenerek dünya çapında ses getirmişti.

MESSİ'Yİ ŞAMPİYONLUK SONRASI KABUL ETTİ 

Trump, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi de Mart 2026'da MLS Cup şampiyonu Inter Miami kafilesiyle birlikte Beyaz Saray'da ağırladı.

Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim

Beyaz Saray'daki kabul töreninde Trump, Messi'yi "Dünyanın en büyük futbolcularından biri" sözleriyle karşılarken, Arjantinli yıldız da ABD Başkanına imzalı bir futbol topu hediye etmişti. Görüşme sırasında iki isim birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Trump'ın "Benim hayatımdan çok daha kolay" ve "Bir ay yer değiştirmek isterdim" sözleri kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı. Kimileri Trump'ın açıklamalarını esprili bulurken, kimileri ise dünyanın en güçlü makamlarından birinde bulunan bir liderin futbol yıldızlarının yaşamına özenmesini ilginç olarak değerlendirdi.

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Son Dakika Dünya Kupası Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim - Son Dakika

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