Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a izin yok - Son Dakika
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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a izin yok

19.07.2026 19:34
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Galatasaray, birçok takımın ilgi gösterdiği milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı takımdan göndermeme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan genç oyuncu, gelecek sezon kadroda tutulacak.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta ve A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na yürüyüşünde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın geleceği için kararını verdi. 

BARIŞ ALPER'E KAPILAR KAPALI

Özellikle hızı, fiziksel gücü ve joker oyuncu özellikleriyle Avrupa'nın birçok önemli kulübünün transfer listesine giren Barış Alper Yılmaz için resmi teklifler gelmeye devam ediyor. Ancak Galatasaray yönetiminin bu konudaki tavrı oldukça sert ve net. Cimbom'un milli futbolcuyu kesinlikle satmayacağı öğrenildi. 

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a izin yok

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında çok kritik bir rol oynayan 26 yaşındaki futbolcu için yönetim, gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye dahi almayacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadro iskeletini korumak adına Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmakta kararlı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a izin yok

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a izin yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    nasıl bi algıcı bi takım )) talibimolmayan oyuncusunu satmama kararı almışlar 7 0 Yanıtla
  • 8090607c 8090607c:
    Sanki istiyeni varmış gibi yaygara yapıyorlar ya şaşkınım 2 senedir gidiyor nereye gidiyor? 5 0 Yanıtla
  • dogu bulut dogu bulut:
    Dünya kupası'nda gördük Türkiye'de arkasından birileri itmese bir şey olmaz bundan 3 0 Yanıtla
  • Burhan Çirak Burhan Çirak:
    Ulan alıcı var mı ki satılık olmasın 3 0 Yanıtla
  • Fırtınaobüs Fırtınaobüs:
    galatasaraylıyım ama bu habere inanmadım.Dünya kupasında ne oynadı ki talibi olsun? 2 0 Yanıtla
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