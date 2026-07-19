Macera arayan ayının hazin sonu! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü - Son Dakika
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Macera arayan ayının hazin sonu! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

19.07.2026 16:29
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir ayı, tırmandığı elektrik direğindeki yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı ve hayatını kaybetti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde elektrik direğine tırmanan bir ayı, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Yüksek gerilim hattına temas eder etmez akıma kapılan ve ölen ayı, tırmandığı direkte asılı kaldı. Ayıyı gören çevredekiler, elektrik direğine tırmanmasına anlam veremedi. Ayının elektrik direğine neden tırmandığı ise merak konusu oldu.

"NE İŞİN VAR SENİN ORADA"

Olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın yanındaki kişilerden biri, ölen ayıya, "Ne işin var senin orada. İnşallah çarpılmamıştır" derken, videoyu çeken kişi "Öldü dayı öldü, kafasına baksana" diyerek ayının öldüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Hayvanlar, Çaykara, Trabzon, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Macera arayan ayının hazin sonu! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Dayı enteresan inşaallah çarpılma miştir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Macera arayan ayının hazin sonu! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü - Son Dakika
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