Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar - Son Dakika
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Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar

Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
20.07.2026 15:56
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27'si kamu görevlisi 50 kişinin gözaltına alındığı dev "köstebek" operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren POLNET'le ilgili mesajlarda suç örgütü üyelerinin polislerden para karşılığında sorgu, adres ve arama kayıtları talep ettiği görüldü. "Sana ödeme çıktım, aranmasına bakar mısın?" mesajlarıyla başlayan görüşmelerde kapalı devre POLNET ekranının çetelerin emrine sunulduğu görüldü.

Suç örgütlerine kamu kurumlarından gizli bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde dev bir "köstebek" operasyonu düzenlendi. Aralarında polis, gümrük muhafaza memuru ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, çete üyeleri ile kamu görevlileri arasındaki kan donduran rüşvet ve bilgi sızdırma WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, suç örgütlerinin kamu kurumlarının içerisine kadar sızdığını gözler önüne serdi. Örgüt yönetici ve üyelerinin, bazı kamu görevlilerini kullanarak devletin gizli kalması gereken sistemlerine ulaştığı belirlendi.

ARALARINDA MÜDÜR YARDIMCISI VE POLİSLER DE VAR

12 ilde emniyet güçlerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin mesleki dağılımı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yürütülen soruşturmada suça karıştığı tespit edilen kamu görevlileri arasında 10 polis memuru, 15 gümrük muhafaza memuru, bir gümrük muhafaza müdür yardımcısı, iki denetimli serbestlik memuru, bir zabıt katibi ile iki avukat bulunuyor. Şüphelilerin; suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi kritik ve gizli kalması gereken verileri çete üyelerine servis ettiği tespit edildi. İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri illerinde gerçekleştirilen baskınlarla kirli ilişki ağına büyük bir darbe indirildi.

Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA: SANA ÖDEME ÇIKTIM, ARANMASINA BAKAR MISIN?

NTV'de yer alan habere göre; soruşturma dosyasına giren WhatsApp mesajlaşmaları, kirli ilişki ağını ve dönen rüşvet çarkını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Yalnızca emniyet mensuplarının kullanabildiği ve vatandaşların hassas verilerinin yer aldığı kapalı devre POLNET ekranının çetelerin emrine sunulduğu görüldü.

Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar

Kayıtlara geçen ilk diyalogda bir çete üyesinin kamu görevlisine "Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce" dediği, kamu görevlisinin ise sistemden aldığı ekran görüntüsünü paylaşarak "Temiz abi" yanıtını verdiği görüldü. Bir başka şok edici yazışmada ise çete üyesinin "POLNET ekranından sorgulayabilir misin? Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi. Hır gür yok. Resimleri, adresleri… POLNET ekranı işte.." ifadeleriyle açıkça hedef gösterdiği kişilerin adres ve kimlik bilgisini talep ettiği kayıtlara geçti.

Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar

BAKAN GÜRLEK: DEVLETİN İMKANLARINI ÇETELERE SUNANLARA MÜSAMAHA YOK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun detaylarını paylaştı ve suç örgütlerine alan açmaya çalışan kirli yapılara karşı kararlılık mesajı verdi. Devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenenlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini kaydeden Bakan Gürlek, kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs edenler hakkında adli işlemlerin gecikmeksizin tesis edileceğini belirtti. Gürlek, Türkiye Yüzyılı'nda hukuk devletinin gücünü suç örgütlerinin karşısında en kararlı şekilde göstermeye devam edeceklerini vurgulayarak operasyonda görev alan personele teşekkür etti.

Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Gündem, Polis, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Gündem Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa bay mustafa bay:
    Akın gürlek gelmese ne olacaktı????????????? 0 0 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    O kendi başına bir vaka. O kadar mal mülk nereden alındı hala yanıt yok. 0 0
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