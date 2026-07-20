Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

20.07.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahbap Derneği’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi bitti. Uğur hakkında tutuklanma istendi. Uğur, güveni kötüye kullanma ve suç kaynaklı geliri aklamayla suçlanıyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği AHBAP Derneği soruşturmasında adliye koridorları hareketlendi. Derneğe yönelik yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü sunucu Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 10 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yaklaşık 3 saat süren kritik sorgunun ardından, aralarında Uğur'un da yer aldığı 9 isim hakkında tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

3 SAATLİK SORGUNUN ARDINDAN SEVK KARARI GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin savcılık katındaki ifade işlemlerine saat 13.00 sularında başlandı. Şüphelilerin mali profilleri, hesap hareketleri ve dernek faaliyetlerine ilişkin soruların yöneltildiği sorgu maratonu yaklaşık 3 saat sürdü. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, 9 şüpheliyi tutuklama, 1 şüpheliyi ise adli kontrol şartı istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

İŞTE TUTUKLANMASI İSTENEN İSİMLER

Savcılığın, dosyadaki delil durumu ve suçlamaların niteliğini göz önünde bulundurarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği 9 isim şunlar oldu:

  • Oğuzhan Uğur
  • Ersin Gökgün
  • Muharrem Karataş
  • Gülgün Öztürk
  • Emre Kartaloğlu
  • Hüseyin Küçük
  • Suzan Düşküner Mintaş
  • Fatih Eke
  • Emir Taşar

Operasyon kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden Özgür Ömer Güner ise tutuklama istemi dışında tutularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe gönderildi.

SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR

Yürütülen derinlemesine soruşturmada, adliyeye sevk edilen isimlere yöneltilen suçlamaların detayları da netleşti. Başta sosyal medya fenomeni ve sunucu Oğuzhan Uğur olmak üzere şüphelilere yöneltilen yasal suç başlıkları şu şekilde kayıtlara geçti: "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama"

Oğuzhan Uğur, Operasyon, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    vallahi ben inanmıyorum böyle bir şey olduğuna. kardeşi bir seyler yaptiysa bilemem ama Oğuzhan ugurun yapabilecegine ihtimal vermiyorum. Haluk Levent in ne olduğunu buradan yazmıştım. batik herkese borcu var yakında patlayacak diye. 3 6 Yanıtla
    Kzk Kzk :
    Son ne biliyorsunda konuşuyorsun 1 1
  • nevzat ak nevzat ak:
    bunların iyice araştırılması lazım 2 3 Yanıtla
  • yunus emre ozmen yunus emre ozmen:
    Kim olursa olsun bu ülke şartlarında aşırı zenginlik vergiye bildirilmeden kazanılmıştır... Bunu sadece tanıdık simalar değil aşırı zengin herkese uygulanmalıdır... Evet Oğuzhan özünde düzgün olabilir ama bir yükseliş evresi çok dikkat çekiyor ister istemez... 3 0 Yanıtla
  • nevzat ak nevzat ak:
    doğru söylüyorsun nevzat abi 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Kara Mehmet Kara:
    Hiç bir kesinleşmiş bilgi belge ve şahit olmadan baraj patlatan bu değil miydi! Hiçbir dediğine inanmam... 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Haliç’te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu Haliç'te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu
Fenerbahçe’ye geliyor derken ters köşe Ezeli rakibe imza attı Fenerbahçe'ye geliyor derken ters köşe! Ezeli rakibe imza attı
Galatasaray’a transfer olalı aylar olmuştu Takımdan ayrılması an meselesi Galatasaray'a transfer olalı aylar olmuştu! Takımdan ayrılması an meselesi
Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
Samsun’da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada Samsun'da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
Trump, Messi ve Ronaldo’ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim

17:30
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:59
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
13:10
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 18:03:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.