ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu teknesine saldırı düzenledi, 3 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu teknesine saldırı düzenledi, 3 kişi öldü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Güney Komutanlığı, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediğini ve saldırıda 3 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

Son günlerde uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandıran ABD ordusu, bu kez Karayipler bölgesinde faaliyet gösteren narko-teröristleri hedef aldı. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediği belirtilerek, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

ABD ordusu kartellere ait çok sayıda tekneyi batırmıştı

SOUTHCOM, 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Los Choneros karteli tarafından kullanılan çok sayıda yakıt ikmal teknesini batırmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler ise Ekvador makamlarına teslim edilmişti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Karayipler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu teknesine saldırı düzenledi, 3 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

23:56
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
23:45
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü! Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
23:03
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
22:43
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı! Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 04:11:13. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu teknesine saldırı düzenledi, 3 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement