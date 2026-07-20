Birecik'te Feci Kaza: 3 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Birecik'te Feci Kaza: 3 Ölü, 8 Yaralı

20.07.2026 16:54
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobile ticari aracın çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OTOMOBİLE TİCARİ ARAÇ YANDAN ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Halfeti yol ayrımında yaşandı.

Birecik'te Feci Kaza: 3 Ölü, 8 Yaralı

Hafta sonu gezisi için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye gidenlerin bulunduğu 07 BJZ 451 plakalı otomobile, otoban bağlantı yoluna çıktığı sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 VS 420 plakalı Mercedes Vito marka ticari araç yandan çarptı.

Birecik'te Feci Kaza: 3 Ölü, 8 Yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kazada Zemzama Sever, Güneş Seydi ve Zeynep Ecrin Seydi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yola kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobile ticari aracın çarpması ve sürüklemesi yer alıyor. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Birecik'te Feci Kaza: 3 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birecik'te Feci Kaza: 3 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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