Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor - Son Dakika
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Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

19.07.2026 16:06  Güncelleme: 16:07
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Yunanistan'ın Eğriboz ve Salamina adalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sivil Koruma, Selinia bölgesindekileri sahile gitmeleri konusunda uyardı. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, ülke genelinde 4 gün sürecek sıcak hava dalgası bekleniyor.

Yunanistan'da Eğriboz ile Salamina adalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

YUNANİSTAN'DA YANGINLAR BİTMEDİ

Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Yunanistan’da orman yangınları bugün de devam etti.

Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Eğriboz Adası’nın Milaki bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için kara ekipleri harekete geçerken, 5 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara yardım için bölgeye intikal etti.

Salamina Adası’nın Selinia bölgesinde de yangın çıktı.

Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, bölgedekilerin cep telefonlarına gönderdikleri acil kodlu mesajla Selinia bölgesindekilerin sahile gitmesini istedi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞTI

Öte yandan ülkede bugünden itibaren çöl sıcakları görülmeye başlandı, bazı bölgelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, bugünden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının ülke genelinde yaklaşık 4 gün sürmesi, çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi öngörülüyor.

Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Aşırı sıcakların ardından şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Son haftalarda onlarca orman yangınının çıktığı Yunanistan'da uzmanlar, olası yeni yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor - Son Dakika

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