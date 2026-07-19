Çeşme Plajı'nda Kavga: Şemsiye Krizi - Son Dakika
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Çeşme Plajı'nda Kavga: Şemsiye Krizi

Çeşme Plajı\'nda Kavga: Şemsiye Krizi
19.07.2026 14:32
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Çeşme Altınkum Plajı'nda kendi şemsiyesini kurmak isteyen bir vatandaşa işletme çalışanları müdahale etti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kendi şemsiyesini açmak isteyen bir vatandaş ile plajın bir kısmını kiraladığını öne süren işletme çalışanları arasında çıkan kavga kameralara yansırken, araya girmeye çalışan bir kadının da darbedildiği iddia edildi.

Olay, dün Çeşme Altınkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajın bir bölümünü kiraladığını öne süren özel işletmenin bulunduğu alana giderek kendi şemsiyesini kurmak ve denize girmek isteyen bir vatandaş, işletme çalışanlarının müdahalesiyle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel arbedeye dönüştü. Çıkan kavgayı ayırmak için araya giren bir kadının da bu sırada darbe aldığı öne sürüldü.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Altınkum Plajı, 3. Sayfa, Güvenlik, Turizm, Kavga, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme Plajı'nda Kavga: Şemsiye Krizi - Son Dakika

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