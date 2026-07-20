Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi - Son Dakika
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Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi
20.07.2026 00:33
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FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90+3'ncü dakikasında Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez, rakibine yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükselirken, Messi kendisiyle ağzı kapalı şekilde konuşan Marc Cucurella için kırmızı kart bekledi. Hakem, VAR'dan uyarı gelmemesiyle birlikte oyunun devam etmesini istedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin’i karşı karşıya getiren dev randevunun uzatma dakikalarında çıkan kırmızı kart ve ardından yaşananlar maça damga vurdu.

ENZO FERNANDEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ, SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kartın ardından saha içi bir anda karışırken, iki takım futbolcuları arasında tansiyon tavan yaptı.

MESSI KIRMIZI KART BEKLEDİ

Saha içindeki arbede sırasında İspanyol savunmacı Marc Cucurella, Arjantin kaptanı Lionel Messi’ye yaklaşarak eliyle ağzını kapatıp bir şeyler söyledi. Cucurella’nın bu hamlesine son derece sert tepki gösteren Messi, rakibinin kendisine hakaret ettiğini savunarak hakemden direkt kırmızı kart talep etti. Ancak mücadelenin hakemi, VAR odasından herhangi bir uyarı gelmemesi üzerine oyunu devam ettirdi.

AKILLARA TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI GELDİ

Saha içinde eliyle ağzını kapatarak rakibe yönelik söylenen sözler ve sonrasında çıkan kartlar, akıllara yakın zamanda oynanan Türkiye - Paraguay mücadelesini getirdi. O karşılaşmada da benzer şekilde milli oyuncumuz Mert Müldür ile ağzı kapalı bir biçimde tartışmaya giren ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen Paraguaylı futbolcu Almiron hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan ihraç edilmişti.

FUTBOLSEVERLER İKİYE BÖLÜNDÜ

İspanya-Arjantin maçında VAR'dan uyarı gelmemesi futbolseverleri ikiye böldü. Bir kısım Cucurella'nın Messi ile normal bir diyalog kurduğu belirterek kararın doğru olduğunu savunurken, diğer bir kısım ise kuralların uygulanmasının doğru olduğunu ve Cucurella'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini dile getirdi. 

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Son Dakika Dünya Kupası Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi - Son Dakika

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