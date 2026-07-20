Haluk Levent\'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

X hesabına erişim engeli getirilen Haluk Levent, hesabı kapatılmadan önce sosyal medya hesabından "Veda Öncesi" ve "Son Mektup-Veda" başlıklı dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Hakkındaki iddialara ilişkin kapsamlı bir savunma yapan Levent, kumar bağımlılığı nedeniyle ağır borç yükü altına girdiğini ve usulsüz borçlanmalar yaptığını kabul ederken, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlarla ilgili suçlamaları ise kesin bir dille reddetti.

KUMAR BAĞIMLILIĞINI İTİRAF ETTİ

Paylaşımında yıllardır kumar bağımlılığıyla mücadele ettiğini belirten Haluk Levent, yaşadığı mali sıkıntıların temelinde bu bağımlılığın bulunduğunu ifade etti. Çok sayıda kişiden borç aldığını ve zaman zaman borçlarını kapatabilmek için yeni borçlara başvurduğunu anlatan Levent, "Ben dolandırıcı değilim. Kumar çok kötü bir hastalıktır. Umarım çocuklar benim hayatımdan ders alır." ifadelerini kullandı.

Kendisini "yeterince iyi bir insan olmadığını" söyleyen Levent, son bir yılda yaptığı hatalar nedeniyle hem ailesini hem de çevresindekileri hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

"AHBAP BAĞIŞLARINA İHANET ETMEDİM"

Haluk Levent, açıklamasında Ahbap Derneği'ne yönelik suçlamalara da yanıt verdi. Derneğe yapılan bağışlardan tek kuruş çalmadığını öne süren Levent, kişisel borçları nedeniyle dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdiğini kabul etti.

Levent, "Beni alacaklılarımla, borçlarımla, insanları üzmekle yargılayın. Ama sakın Ahbap Derneği bağışları için yargılamayın. Deprem döneminin 1 TL'si bile çalınmadı." ifadelerini kullandı.

MASAK'A ÇAĞRI YAPTI

Açıklamasında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) da seslenen Levent, 2017-2026 yılları arasındaki hesap hareketlerinin incelenmesini istedi. Kendi cebinden yüz milyonlarca liralık yardım yaptığını iddia eden Levent, çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye destek verdiğini ve yıllardır şiddet mağduru çocukların eğitim ile barınma giderlerini karşıladığını öne sürdü.

"USULSÜZ BORÇLANDIM" DEDİ

Levent, Ahbap Derneği bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalar yaptığını kabul ederek, bunları denetim öncesinde geri ödemeyi planladığını savundu. Açıklamasında, borçlarını kapatmak amacıyla altın, gayrimenkul ve nakit kaynak hazırladığını, bunların MASAK kayıtları ve banka hareketleriyle doğrulanabileceğini iddia etti.

"TÜM REZALETLERİMİ İTİRAF EDİYORUM"

Açıklamasının devamında yaşadığı mali çöküşü ve bağımlılıklarını açık sözlülükle anlattığını belirten Levent, bundan sonra yaşayacaklarının herkesin gözü önünde olacağını ifade etti.

"Siz de bundan sonra ne kadar zorda olduğumu anlamışsınızdır. Bundan sonra başıma neler gelecek hep beraber göreceğiz. Ama bir kumar tutkunu müzisyen bunlara yenilmeyecek. Aylarca beni işleyecekler, onlar işlemeden ben söyleyeyim: Battım, çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok." ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneği üzerinden hiçbir kişiye haksız menfaat sağlanmadığını öne süren Levent, dernek bağışçılarına da çağrıda bulundu. Tüm harcamaların resmi kayıtlara işlendiğini savunan Levent, destekçilerinden sürecin takipçisi olmalarını istedi.