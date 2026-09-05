Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda Güler’i hiç böyle görmediniz

LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 1-0 mağlup olarak ağır bir darbe aldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki eflatun-beyazlılarda, 64 dakika sahada kalan milli futbolcu Arda Güler'in ilk yarının sonunda takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı sert tartışma maça damga vurdu.

KORNER KARARI TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yaşanan pozisyonda hakem önce Real Madrid lehine korner kararı verdi. Arda Güler de köşe vuruşunu kullanmak için hakemin düdüğünü beklemeye başladı. Ancak hakemin kararını değiştirip kale vuruşuna hükmetmesi üzerine takım arkadaşı Dean Huijsen duruma tepki gösterdi. Huijsen'in Arda'ya dönerek, “Hakem düdük çalmadan oyna” şeklinde bağırması gerilimi tırmandırdı.

COURTOIS ARAYA GİRDİ

Huijsen'in sözleri üzerine son derece sinirlenen Arda Güler, el kol hareketleriyle takım arkadaşına sert şekilde karşılık verdi. Milli futbolcunun sahadaki öfkesi tünelle birleşen anlarda da sürerken, olayların büyümesini tecrübeli kaleci Thibaut Courtois engelledi. Araya giren Courtois, Arda'yı sakinleştirerek soyunma odasına doğru yönlendirdi.

Saha içinde yaşanan bu gerginlik ve Arda Güler'in sergilediği agresif tavır futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Maça ilişkin yapılan yorumlarda, Real Madrid soyunma odasında ve takım içinde huzursuzluklar olduğu iddiaları gündeme taşındı.