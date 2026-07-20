81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor - Son Dakika
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81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor

81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
20.07.2026 21:49
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Adalet Bakanlığı, terör suçları soruşturmalarını hızlandırmak için 81 ilde 175 ağır ceza başsavcılığında uzmanlaşmış Terör Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını kararlaştırdı. Bürolar sadece terör dosyalarına bakacak ve kollukla aylık toplantılar yapılacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ildeki 175 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıyla il cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları" kurulması istendi.

SADECE TERÖR SUÇLARINA BAKILACAK

Adalet Bakanlığınca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla il cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları" kurulması kararlaştırıldı. Bürolarda görev yapacak savcılara terör suçları dışındaki işlerin verilmemesi, soruşturmaların yalnızca bu uzmanlaşmış birimlerce yürütülmesi ve kolluk birimleriyle her ay koordinasyon toplantısı yapılması öngörüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla hazırlanan ve Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıda, terör örgütleriyle mücadelede ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve başsavcılıklar nezdindeki iş ve işlemlerin etkinliğinin artırılması amacıyla alınacak tedbirler sıralandı. Yazıda, terör suçlarının kamu güvenliği, toplumsal huzur, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, demokratik hukuk düzeni ve vatandaşların güven duygusu üzerinde doğrudan etkili olduğuna işaret edildi. Bu suçlara ilişkin soruşturmaların titizlikle, gecikmeksizin ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin yanı sıra terör örgütlerinin ülke genelindeki hareketlerinin, güncel yapılanmalarının ve faaliyetlerinin düzenli olarak takip edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

MÜSTAKİL SORUŞTURMA BÜROLARI KURULACAK

Yazıya göre il cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde yalnızca terör suçlarına ilişkin soruşturmaları yürütmek üzere müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları" oluşturulacak. Bu büroların görev tanımına terör suçları dışındaki soruşturmalar dahil edilmeyecek. Bürolarda görevli cumhuriyet savcılarına terör soruşturmalarında uzmanlaşmalarının ve dosyalara yoğunlaşmalarının sağlanması amacıyla terör suçları dışında nöbet, duruşma savcılığı veya başka görev verilmeyecek. Bürolardan sorumlu cumhuriyet başsavcı vekilleri ile görevli cumhuriyet savcılarının bilgileri ve daha sonra yapılacak görevlendirme değişiklikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığına bildirilecek.

SORUŞTURMA UZMANLAŞMIŞ BÜROLARCA YÜRÜTÜLECEK

Terör suçlarına ilişkin bütün iş ve işlemler, il cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde oluşturulacak Terör Suçları Soruşturma Bürolarınca yerine getirilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ilçe cumhuriyet başsavcılıkları, il cumhuriyet başsavcılığından alınacak talimat üzerine zorunlu soruşturma işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlçe başsavcılıklarınca yapılan işlemlere ilişkin evrakın gecikmeden tamamlanarak ilgili il cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi sağlanacak. Böylece terör soruşturmalarının tek merkezden, uzmanlaşmış cumhuriyet savcılarının sorumluluğunda ve ülke genelinde ortak bir uygulama çerçevesinde yürütülmesi hedefleniyor.

EMNİYET VE JANDARMAYLA AYLIK KOORDİNASYON TOPLANTISI

Yeni uygulamayla terörle mücadelede adli makamlar ile kolluk birimleri arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığının koordinasyonunda her ayın ilk haftasında değerlendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantılara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığının görevlileri davet edilecek. Toplantılarda terör örgütlerinin güncel yapılanmaları, faaliyetleri, ülke genelindeki soruşturma süreçleri ve mücadele yöntemleri değerlendirilecek. Elde edilen tespit ve değerlendirmeler, terör soruşturmalarına katkı sağlaması amacıyla il cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılacak.

AYLIK İSTATİSTİKLER ÜLKE GENELİNDE DERLENECEK

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı, Türkiye genelinde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin aylık istatistikleri de derleyecek. Hazırlanacak istatistikler, her ay gerçekleştirilecek koordinasyon toplantıları öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimleriyle paylaşılacak. Bu veriler doğrultusunda terör örgütlerinin faaliyetleri, soruşturmaların seyri, bölgesel gelişmeler ve alınması gereken yeni tedbirler düzenli olarak değerlendirilecek.

SORUŞTURMALARDA ETKİNLİK VE UYGULAMA BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Düzenlemeyle terör suçlarıyla mücadelede cumhuriyet başsavcılıkları arasındaki koordinasyonun artırılması, soruşturmaların gecikmeksizin yürütülmesi ve terör alanında görev yapan Cumhuriyet savcılarının uzmanlaşması amaçlanıyor. Adli makamlar ile emniyet ve jandarma birimleri arasındaki düzenli bilgi paylaşımı sayesinde terör örgütlerinin ülke genelindeki hareketlerinin bütüncül şekilde takip edilmesi, güncel yapılanmalarının ortaya çıkarılması ve soruşturmalarda uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.

Yazı, gereğinin yerine getirilmesi amacıyla 175 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığına, bilgi için ise Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Akın Gürlek, Güvenlik, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mücahid mücahid:
    Çok geç bile kalındı,bundan sonra her türlü darbe oluşumlarını titizlikle incelerler,önceden kimin eli kimin cebinde belli değildi? 1 0 Yanıtla
  • Mesut Çakar Mesut Çakar:
    Bu bakan ülke için iyi şeyler yapacak inşallah 0 0 Yanıtla
  • BOZKURT BOZKURT:
    açılım süreci çerçevesinde dağdakilerin dosyaları kapatılmaz umarım. 0 0 Yanıtla
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