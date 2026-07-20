Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti - Son Dakika
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Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti

20.07.2026 21:55
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Milli futbolcu İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın dünya evine girdiği nikahta kendi adının anılmamasına öfkelenen 90'ların ünlü popçusu Emre Matraş, çektiği videoyla adeta ateş püskürdü. "Bu nikâhı kabul etmiyorum, benim için geçerliliği yoktur" diyen Matraş, "Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı sorulduğunda 'Anıl' deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Bu nedenle o nikâh memurunun da belediye başkanının da soruşturulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek ile hayatını birleştiren Esen Matraş’ın nikâh masasında yaşanan "baba adı" gerilimi yeni bir boyut kazandı.

Nikâh töreninde "Baba adınız?" sorusuna öz babası Emre Matraş yerine kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in ismini veren Esen Matraş'ın ardından, gözlerin çevrildiği eski şarkıcı Emre Matraş sessizliğini bozdu. Sosyal medya üzerinden yayınladığı videoyla nikâha sert tepki gösteren Matraş, yapılan evliliği tanımadığını açıkladı.

Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti

"NİKÂH MEMURU VE BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İSTİYORUM"

Açıklamasında yıllardır sosyal medya kullanmadığını ancak cevap hakkını kullanmak için hesap açtığını belirten Emre Matraş, nikahın hukuken ve manen geçersiz olduğunu savundu. Matraş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı sorulduğunda 'Anıl' deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Bu nedenle o nikâh memurunun da belediye başkanının da soruşturulmasını istiyorum. Ben kızımı 8 yaşında bıraktım çünkü annesiyle ayrılmıştık. Ayrıldıktan sonra annesinin tüm hacizlerini mal varlığıma koymasından dolayı onları satarak borçlarımı da ödedim ve çiçekler gibi de baktım."

Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti

"İSMAİL'İN GELİP BENDEN İSTEMESİ GEREKİRDİ"

Süreci bir baba olarak kaldıramadığını belirten Emre Matraş, damadı İsmail Yüksek'e de sitem ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuyu kesinlikle kabul etmiyorum ve bir baba olarak kaldıramıyorum. O belediye başkanının da belediyenin de soruşturulmasını istiyorum. Benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail’in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş."

Nikâh masasında yaşanan isim krizinin ardından Emre Matraş'ın bu sert çıkışı, gündeme bomba gibi düşerken gözler genç çiftin vereceği cevaba çevrildi.

Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti

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Son Dakika İsmail Yüksek Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti - Son Dakika

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