Bursa'da Dev Çekirgeler Endişe Yarattı - Son Dakika
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Bursa'da Dev Çekirgeler Endişe Yarattı

Bursa\'da Dev Çekirgeler Endişe Yarattı
20.07.2026 03:49
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Balkandan gelen dev çekirgeler Bursa'da görüntülendi, vatandaş çeşitli yöntemlerle uzaklaştırmaya çalışıyor.

BALKANLAR üzerinden Marmara Bölgesi'ne yayılan dev çekirgeler, Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'da da görülen dev çekirgeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konan çekirgeler ile ilgili görseller, sanal medyada da sıkça paylaşılmaya başlandı.

İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeleri evlerinden uzak tutmaya çalışan bazı vatandaşlar ise farklı yöntemlere başvurdu. Bir vatandaşın, beyaz sirke ile suyu karıştırarak hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine dökerek çekirgeleri uzaklaştırmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sanal medyada paylaştı. Dev çekirgelerin görüldüğü anlar ise sanal medyada ilgi gördü.

Kaynak: DHA

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