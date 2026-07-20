Mahkeme, Ayıplı Peugeot Araç için Değişim Kararı Verdi

Sıfır kilometre olarak satın aldığı 2022 model aracında sayısız hata ve boya işlemi çıkan tüketici H.K., satıcı bayi ve otomobil firmasına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.

SIFIR ARAÇTA ÇIKAN ŞOKE EDİCİ KUSURLAR

H.K., 635 bin TL ödeyerek satın aldığı sıfır kilometre Peugeot 208 1.2 PureTech marka aracı aynı gün ekspertize soktuğunda büyük bir şok yaşadı. Araçta tespit edilen kusurlar arasında kaputun sağ şerit kısmında boya işlemi, kaput sol şerit mikron değerlerinde dengesizlik, sağ marşpiyelde boya akıntısı ve ön tamponda rötuş boyası yer alıyordu. Ayrıca sağ arka kapıda göçük, kaputun sağ kısmındaki iki vidadan oynanmış olması, aracın arka alt kısmında yer alan sol süngerin bulunmaması ve kaput içerisinde gözle görülür boya ile desen hataları olduğu ekspertiz raporuyla belirlendi.

FİRMANIN SAVUNMASI VE MAHKEME SÜRECİ

Hataların tespiti üzerine aracın yenisiyle değiştirilmesi talebiyle defalarca bayiye giden ancak sürekli oyalandığını belirten H.K., çareyi Tüketici Mahkemesi'ne başvurmakta buldu. Firma yetkilileri ise davacının teslim fişinde aracı tam ve eksiksiz kontrol ederek teslim aldığına dair beyanı olduğunu savundu. Araç boya mikron değerlerinin garanti belgesinde belirtilen aralıklarda olduğunu öne süren şirket, misli ile değişim talebinin hakkaniyete aykırı olduğunu iddia ederek davanın reddini talep etti.

Tarafları ve bilirkişi raporlarını inceleyen Tüketici Mahkemesi, sıfır kilometre aracın satılmadan önce darbe alıp boyandığına kanaat getirdi. Sorunun imalattan kaynaklanan esaslı bir ayıp olduğuna ve kullanıcı hatası bulunmadığına dikkat çeken mahkeme, değer kaybı ödemesinin tüketicinin beklediği faydayı sağlamayacağını belirterek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verdi.

YARGITAY NOKTAYI KOYDU: KUSUR "GİZLİ AYIP" SAYILDI

Yerel mahkemenin kararının ardından Bölge Adliye Mahkemesi, davalı firmanın itirazını reddetti. Temyiz itirazlarıyla dosyanın taşındığı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren emsal niteliğindeki kararını açıkladı. Yüksek mahkeme, araçtaki boya hatalarının gizli ayıp niteliğinde olduğunu ve kanun gereğince ayıp ilk altı ay içinde ortaya çıktığı için ispat yükümlülüğünün satıcıya ait olduğunu vurguladı.

Kullanıcı hatasına dayanmayan bu hasarlarla sıfır kilometre bir araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği kararda açıkça belirtildi. Tüketicinin yasaların tanıdığı seçimlik haklarından olan misli ile değişim talebini kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ile menfaat dengesine tamamen uygun olduğuna hükmedilerek davalı firmanın tüm temyiz itirazları reddedildi. Böylece Tüketici Mahkemesi'nin verdiği tüketici lehine karar Yargıtay tarafından kesin olarak onanmış oldu.