Mahkeme, Ayıplı Peugeot Araç için Değişim Kararı Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahkeme, Ayıplı Peugeot Araç için Değişim Kararı Verdi

Mahkeme, Ayıplı Peugeot Araç için Değişim Kararı Verdi
20.07.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, sıfır kilometre Peugeot aracındaki gizli ayıplar nedeniyle tüketicinin değişim talebini onayladı.

Sıfır kilometre olarak satın aldığı 2022 model aracında sayısız hata ve boya işlemi çıkan tüketici H.K., satıcı bayi ve otomobil firmasına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı. 

SIFIR ARAÇTA ÇIKAN ŞOKE EDİCİ KUSURLAR

H.K., 635 bin TL ödeyerek satın aldığı sıfır kilometre Peugeot 208 1.2 PureTech marka aracı aynı gün ekspertize soktuğunda büyük bir şok yaşadı. Araçta tespit edilen kusurlar arasında kaputun sağ şerit kısmında boya işlemi, kaput sol şerit mikron değerlerinde dengesizlik, sağ marşpiyelde boya akıntısı ve ön tamponda rötuş boyası yer alıyordu. Ayrıca sağ arka kapıda göçük, kaputun sağ kısmındaki iki vidadan oynanmış olması, aracın arka alt kısmında yer alan sol süngerin bulunmaması ve kaput içerisinde gözle görülür boya ile desen hataları olduğu ekspertiz raporuyla belirlendi.

FİRMANIN SAVUNMASI VE MAHKEME SÜRECİ

Hataların tespiti üzerine aracın yenisiyle değiştirilmesi talebiyle defalarca bayiye giden ancak sürekli oyalandığını belirten H.K., çareyi Tüketici Mahkemesi'ne başvurmakta buldu. Firma yetkilileri ise davacının teslim fişinde aracı tam ve eksiksiz kontrol ederek teslim aldığına dair beyanı olduğunu savundu. Araç boya mikron değerlerinin garanti belgesinde belirtilen aralıklarda olduğunu öne süren şirket, misli ile değişim talebinin hakkaniyete aykırı olduğunu iddia ederek davanın reddini talep etti.

Tarafları ve bilirkişi raporlarını inceleyen Tüketici Mahkemesi, sıfır kilometre aracın satılmadan önce darbe alıp boyandığına kanaat getirdi. Sorunun imalattan kaynaklanan esaslı bir ayıp olduğuna ve kullanıcı hatası bulunmadığına dikkat çeken mahkeme, değer kaybı ödemesinin tüketicinin beklediği faydayı sağlamayacağını belirterek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verdi.

YARGITAY NOKTAYI KOYDU: KUSUR "GİZLİ AYIP" SAYILDI

Yerel mahkemenin kararının ardından Bölge Adliye Mahkemesi, davalı firmanın itirazını reddetti. Temyiz itirazlarıyla dosyanın taşındığı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren emsal niteliğindeki kararını açıkladı. Yüksek mahkeme, araçtaki boya hatalarının gizli ayıp niteliğinde olduğunu ve kanun gereğince ayıp ilk altı ay içinde ortaya çıktığı için ispat yükümlülüğünün satıcıya ait olduğunu vurguladı.

Kullanıcı hatasına dayanmayan bu hasarlarla sıfır kilometre bir araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği kararda açıkça belirtildi. Tüketicinin yasaların tanıdığı seçimlik haklarından olan misli ile değişim talebini kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ile menfaat dengesine tamamen uygun olduğuna hükmedilerek davalı firmanın tüm temyiz itirazları reddedildi. Böylece Tüketici Mahkemesi'nin verdiği tüketici lehine karar Yargıtay tarafından kesin olarak onanmış oldu.

Kaynak: İHA

Yargıtay, Otomobil, 3. Sayfa, Peugeot, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mahkeme, Ayıplı Peugeot Araç için Değişim Kararı Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin kirli ağı deşifre oldu Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin kirli ağı deşifre oldu! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 16:36:18. #7.12#
SON DAKİKA: Mahkeme, Ayıplı Peugeot Araç için Değişim Kararı Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.